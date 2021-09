SEDO: Co-Domains erzielen höhere Preise als com-Domains

Durchschnittliche Verkaufspreise der Co-Domains liegen bei SEDO überraschenderweise über dem der Com-Domains

Ist es sinnvoll, in die Co-Domains zu investieren?

Rechtsanwalt Dingeldey stützt sich auf eine SEDO-Studie und schreibt über die Co-Domains:

„Seit dem Neustart der Endung verzeichnet Sedo einen Umsatz von US$ 1,5 Mio. für die Endung .co; weltweit liegt der Umsatz bei US$ 1,64 Mio. Sie ist damit eine der am meisten gehandelten Domain-Endungen. Die Durchschnittspreise lagen 2010 bei US$ 1,819,- (Median 500), 2011 bei US$ 1.769,- (Median 310) und 2012 bei US$ 1.826,- (Median 500). Mit dieser Preisentwicklung liegt .co weit oben, wobei die Differenz zwischen mittlerem Preis und Median, den um Auswüchse nach oben und unten bereinigten Daten, auf zum Teil herausragende Domain-Deals wie e.co (US$ 81.000,-), business.co (US$ 80.000,-), fx.co und news.co (je US$ 50.000,-) beruht.“

2013 hatten sich die Werte der co-Domains noch einmal verbessert. In der SEDO-Studie von 2013 heißt es dazu wörtlich:

„The total value of .CO sales at Sedo since July 2010 is $2.6 million USD.

The mean average sales price for .CO domain names on Sedo“s marketplace is high, reaching $2,486 USD in 2013, up 37 percent since the TLD was introduced.“

Die durchschnittlichen Verkaufspreise von Co-Domains liegen über den durchschnittlichen Verkaufspreisen der Net-Domains, Org-Domains und sogar der Com-Domains.

„The YTD average sales price of a .CO domain surpasses the most well-established legacy TLDs, including .COM, .NET and .ORG.“

Wenn man den Premium Co-Domains nicht berücksichtigt, liegen die durchschnittlichen Verkaufspreise von Co-Domains über den durchschnittlichen Verkaufspreisen aller anderen Domainendungen, mit Ausnahme der com-Domains.

„The YTD median sales price of a .CO domain is $570 USD, up 14 percent since 2010, and higher than all the reported TLDs except for .COM.“

