Seguros Unimed und dacadoo kooperieren, um digitale Gesundheitsdienste in Brasilien anzubieten

Seguros Unimed, der Versicherungszweig von Brasiliens grösster medizinischer Genossenschaft und Krankenkasse, wählt die digitale Gesundheitsplattform dacadoo, um seinen 18 Millionen Versicherten und 120–000 Ärzten in Brasilien digitale Gesundheits- und Wellnessdienstleistungen anbieten zu können.

Unimed ist die grösste brasilianische Genossenschaft für medizinische Arbeit und Krankenversicherung. Mit mehr als 150.000 angeschlossenen Ärzten, 386 Filialen und rund 18 Millionen Versicherten, ist sie die Grösste ihrer Art weltweit. Der Versicherungszweig Seguros Unimed gehört zu den grössten Versicherungsunternehmen in Brasilien und bietet den Versicherten und den angeschlossenen Ärzten der Unimed Genossenschaft Kranken- und Lebensversicherungen sowie verschiedene andere Versicherungsprodukte an.

dacadoo entwickelt und betreibt eine digitale Gesundheitsplattform, die Menschen hilft, ihre Gesundheit auf einfache und unterhaltsame Weise aktiv zu fördern. Die Plattform kombiniert Motivationstechniken aus der Verhaltenswissenschaft mit Funktionen aus Online-Spielen und sozialen Netzwerken, die die Benutzer in ihre ganzheitliche Gesundheit einbeziehen: Körper, Geist und Lebensstil. Durch die Kombination des patentierten dacadoo Gesundheitsindex und dem KI-basierten Gesundheitscoach erreicht dacadoo ein hohes Mass an langfristiger Kundenbindung und erzielt positive Gesundheitsergebnisse.

Seguros Unimed geht eine Kooperation mit dacadoo ein, um auf die dacadoo Technologie und Funktionalitäten über das Application Programming Interface (API) zuzugreifen. Dadurch kann Seguros Unimed die digitalen Gesundheitsdienste von dacadoo in seinen Marktplatz integrieren und diese den Versicherten und angeschlossenen Ärzten über mobile Anwendungen anbieten.

Fabio Gastal, MD, PhD, Information, Innovation & New Business, Executive Director von Seguros Unimed, kommentiert: ?Für uns ist es sehr wichtig, diese Partnerschaft mit dacadoo eingehen zu können, da sie in diesem Bereich die Besten sind und wir unseren Kunden nur das Beste anbieten wollen?.

Peter Ohnemus, Präsident & CEO von dacadoo, fügt an: ?Wir freuen uns sehr, dass Seguros Unimed uns als Technologiepartner für Brasilien ausgewählt hat. Sie haben eine sehr klare Vorstellung davon, wie sie ihre digitalen Versicherungsdienstleistungen entwickeln und ihrem Kundenstamm zur Verfügung stellen wollen. Wir freuen uns darauf, sie auf diesem wichtigen Weg zu begleiten?.

?Take care to transform?. Dies ist unser Grundgedanke und die Richtung, die das Geschäft von Seguros Unimed antreibt. Aufgrund seines Ursprungs als medizinische Arbeitsgenossenschaft konzentriert sich der Versicherer darauf, neben dem Unimed-System auch die Anforderungen des Genossenschaftssegments und des Gesundheitssektors zu erfüllen. Die Gesellschaft wurde 1989 gegründet und ihre ursprüngliche Aufgabe war es, private Pensionspläne an die angeschlossenen Ärzte im ganzen Land zu vertreiben.

Im Laufe der Jahre hat Seguros Unimed das Geschäft erweitert und Marktanteile auf dem brasilianischen Versicherungsmarkt gewonnen, wobei 6 Millionen Kunden auch in den Segmenten Kranken-, Zahn- und Lebensversicherung sowie in der Basisversicherung betreut werden – diese mit Schwerpunkt auf der Berufshaftpflichtversicherung. Gegenwärtig sind 1.200 Mitarbeiter in der Hauptgeschäftsstelle und dem Relationship Center in São Paulo, Brasilien, sowie in 22 Regionalbüros beschäftigt. Mit einem weltweiten Umsatz von 3,26 Milliarden BRL im Jahr 2018 rechnet Seguros Unimed für 2019 mit einem Wachstum von über 14% – und gehört laut den Ranglisten der Wirtschaftspresse zu den grössten und stärksten auf dem Markt.

dacadoo ist ein weltweit tätiges Schweizer Technologieunternehmen, das die digitale Transformation im Gesundheitswesen und in der Versicherungsindustrie vorantreibt. Mit Sitz in Zürich, Schweiz, entwickelt und betreibt dacacoo eine digitale Gesundheitsplattform, die die Menschen dabei unterstützt, gesünder und aktiver zu leben. Basierend auf über 300 Millionen Personenjahren klinischer Daten bieten der patentierte dacadoo Gesundheitsindex und die dacadoo Risk Engine nützliches Feedback für Endverbraucher, sowie Informationen zu Krankheitsrisiken und der Gesamtmortalität für Versicherer. Zu den Kunden von dacadoo gehören Lebens- und Krankenversicherungen, Anbieter von betrieblichem Gesundheitsmanagement, sowie grosse und mittelständische Unternehmen.

