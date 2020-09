Sehen, was möglich ist. ocilion präsentiert neuen Markenauftritt

Mit modernisiertem Erscheinungsbild in die Zukunft des Fernsehens

ocilion verändert die Welt der Unterhaltung für Millionen von Zusehern

Der Name ocilion setzt sich zusammen aus ?Oculus? (Auge) und ?Million?. Der neue Claim ?Sehen, was möglich ist.? greift diese Verbindung auf und bringt es auf den Punkt: ocilion verändert die Welt der Unterhaltung für Millionen von Zusehern mit maßgeschneiderten IPTV-Komplettlösungen für Netzbetreiber und den Inhouse-Bereich ? von Hotels über Krankenhäuser bis hin zu Stadien.

Das neue Erscheinungsbild mit den Corporate Farben in Blau prägt den Markenauftritt und zeigt sich ab sofort in allen Medien des Unternehmens: Website, Social Media, Service-Tools, Messeauftritte, Anzeigen und Geschäftsausstattung. Makroaufnahmen greifen den Kern von ocilion auf: Faszination wecken, neugierig machen und Kunden eine Welt eröffnen, die sie so noch nicht kannten. Der Fokus auf Details ermöglicht es ocilion, gemeinsam mit seinen Kunden Produkte weiterzuentwickeln und mit Weitblick voranzugehen.

Mit über 16 Jahren Erfahrung im IPTV-Markt konnte ocilion bereits mehr als 60 Netzbetreiber von seiner Lösung überzeugen und über 150 Inhouse-Projekte realisieren. Der neue Markenauftritt soll diese Entwicklung widerspiegeln und das weitere Wachstum unterstreichen.

Hans Kühberger, Geschäftsführer ocilion: ?Mit unserem neuen Markenauftritt wollen wir unsere Begeisterung, Innovationen und Knowhow nach außen tragen. Wir verändern und verbessern das Fernseherlebnis und öffnen die Augen unserer Kunden für Möglichkeiten, die hinter dem Bekannten liegen. Wir helfen unseren Kunden zu sehen, was möglich ist. Das Logo, die Farbe und die Bildwelten unterstreichen unsere Philosophie und bringen zum Ausdruck, wie wir und unsere Produkte sind: klar und direkt ? ohne Trara, agil und modern ? aber zeitlos.?

IPTV für Netzbetreiber

ocilion liefert Netzbetreibern und Stadtwerken im deutschsprachigen Raum ein IPTV-Komplettsystem inklusive 4K Set Top Boxen, Apps, integrierter Videothek und Senderrechten. Diese haben die Wahl zwischen einer lokalen Installation (On-Premises) und einem Vorleistungsdienst (Cloud-Lösung ? gehostet von ocilion).

IPTV im Inhouse-Bereich

Für Inhouse-Projekte bietet ocilion ein vollintegriertes IPTV-System. Die Lösung wird flexibel an individuelle Voraussetzungen im Gebäude und die jeweilige Netzwerkstruktur angepasst. Individuelles Fernsehvergnügen, einfachste Bedienbarkeit und viele Mehrwert-Funktionen zeichnen die Inhouse-Lösung für Gäste, Patienten und Mitarbeiter in Hotels, Reha-Zentren, Medienhäusern, Stadien und weiteren Gebäuden aus. Das Knowhow aus dem Inhouse-Bereich stellt ocilion auch Netzbetreibern zur Verfügung, damit diese zusätzlich zu Privathaushalten beispielsweise auch Hotels in ihrem Netz bedienen können.

Der IPTV-Spezialist ocilion bietet seit 2004 maßgeschneiderte IPTV-Komplettlösungen für Service Provider und Netzbetreiber sowie für den Inhouse-Bereich ? von Hotels über Krankenhäuser bis hin zu Stadien. Als führender B2B-Anbieter im deutschsprachigen Raum zählt ocilion über 60 Netzbetreiber als Kunden sowie mehr als 150 Inhouse-Installationen. Netzbetreiber haben die Wahl zwischen einer lokalen Installation (On-Premises) und einem vollumfänglichen Vorleistungsdient (Cloud-Lösung ? gehostet von ocilion) als Mietvariante ? optimiert für kleine und mittelständische Netzbetreiber.