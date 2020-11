Seiko Instruments bringt neues Bluetooth USB Typ-C POS Druckermodell auf den Markt

Als jüngstes Mitglied der RP-F10 POS-Druckerserie bringt Seiko Instruments ein neues Bluetooth Modell auf den Markt, das mit einem USB-Anschluss Typ C ausgestattet ist. Es ermöglicht eine stabile kabelgebundene Kommunikation mit Android / Windows / iOS / iPadOS Smart-Geräten sowie Hochgeschwindigkeitsladung mit Unterstützung für USB Power Delivery (USB PD).

Zusätzlich zur kabelgebundenen Kommunikation über USB ist auch eine drahtlose Kommunikation über Bluetooth verfügbar, die während der drahtlosen Kommunikation unter Android und Windows ein Hochgeschwindigkeitsladen über USB PD ermöglicht. Bei Verwendung von iOS / iPadOS (Lightning port) sind USB-Kommunikation und Laden mit maximal 5V 2.4A möglich.

Damit wird der steigenden Nachfrage nach Host-Geräten wie Smartphones und Tablets für mPOS-Anwendungen entsprochen, die durch eine Hochgeschwindigkeitsladefunktion mit USB-PD unterstützt werden müssen.

SII ? Ein Unternehmen mit Tradition und Verantwortung

Die heutige Seiko-Gruppe entwickelte sich aus einem Uhrengeschäft heraus, dass bereits 1881 von Kintaro Hattori in Tokio/Japan gegründet wurde. Wir, die Seiko Instruments GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg/Deutschland, wurden 1983 zum Zwecke des Vertriebs in EMEA (EuropeMiddleEastAfrica) gegründet.

Seiko Instruments ist marktführender Hersteller kompakter Thermodrucker. Zum Portfolio gehören Mobildrucker, Thermodruckwerke, POS Drucker, Smart Label Printer? sowie Kioskdrucker. Die Seiko Instruments GmbH in Neu-Isenburg ist Tochter der Seiko Instruments Inc., einem Unternehmen der SEIKO HOLDINGS COOPERATION.