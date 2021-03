Selbstauskunft bei der Bank – unter- oder überschätzt?

Der unabhängige Immobilienberater Ralf Schütt kommt ursprünglich aus der Immobilienfinanzierung.Mit mehr als 30 Jahren Praxis kennt er die versteckten Fallen und Kosten in den Darlehensverträgen genau, die den Kunden viel Geld kosten können.Die richtige Vorbereitung ist das A und O.

Ein kleiner aber der sehr wichtiger Teil seiner Arbeit ist die Erstellung und gegebenenfalls Optimierung der Selbstauskunft.

?Ich sage immer zu meinen Klienten ?Mir bitte alles erzählen??, so der Experte.

Nichts ist schlimmer als unvorbereitet in ein Bank-Gespräch zu gehen.

?Sie sind sowie schon aufgeregt. Schnell erzählen Sie dann zu viel, was Sie dann nicht mehr zurücknehmen können, oder Sie lassen etwas aus Unwissenheit weg, was vielleicht noch schlimmer ist.

?In meinen Beratungen gehen wir die gesamten Finanzen durch, die für die Selbstauskunft relevant sind: Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte, Kredite. Leider ist einigen meiner Klienten manchmal nicht klar, was alles ein Kredit ist. So normal ist es heutzutage, sich eine Auto, oder vielleicht nur eine Couch oder ein TV zu finanzieren. Dies sind Kredite und werden von der Bank auch so eingestuft. Wird das nicht dem Banker erzählt, und er findet es heraus, was er tut, dann kann dies bei einigen Banken als Kreditbetrug gelten. Dann ist es vorbei mit der Finanzierung. Die Tür wird dann auch nicht mehr aufgemacht?, so die harten Worte von Ralf Schütt

Genau diese Dinge werden durchgegangen, erklärt, optimiert.

?Manchmal geht dann etwas Zeit ins Land, weil gewisse Konsumkredite vorher abgelöst werden müssen, aber es gibt dann eben auch keine bösen Überraschungen. Und wenn Sie dann eine schicke Selbstauskunft haben, dann geht die Finanzierung unter Umständen schnell über die Bühne – auch heute noch.?

