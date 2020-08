semantha? ist KI-Champion!

Die Künstliche Intelligenz (KI) zählt unangefochten zu einer der Schlüsseltechnologien der Zukunft und es werden Millionen in diesen Bereich investiert, um die Forschung und Entwicklung voranzutreiben, in der Hoffnung globale gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Baden Württemberg ist das Land der Tüftler und Erfinder und hat nicht nur in diesem Bereich national, europa- und auch weltweit die Nase vorn mit dabei.

Aus diesem Grund ist der heute verliehene Preis zum ?KI Champion Baden Württemberg? für uns eine sehr bedeutsame Auszeichnung und großer Ansporn für das ganze thingsTHINKING-Team, den Bereich der Sprachverarbeitung und KI weiter zu erfoschen und dadurch unsere innovative Software semantha? weiter zu entwickeln. Wir sagen an dieser Stelle herzlichen Dank an das gesamte Team und alle Unterstützer, die von Anfang an an uns und semantha? geglaubt haben.

In immer mehr Branchen gewinnt die Künstliche Intelligenz Interesse, Anerkennung und Bedeutung. Die anfängliche Skepsis gegenüber der Technologie, die für Angst und Schrecken sorgen und den Arbeitnehmern Ihren Arbeitsplatz streitig machen soll, flacht nach und nach weiter ab ? und das zu Recht. semantha? und auch andere KIs sind eine enorme Unterstützung für den Arbeitnehmer und nehmen lästige und wiederkehrende Tätigkeiten ab. Wodurch sich die Fachkraft um die wertschöpfenden Dinge in einem Prozess kümmern kann.

Die Technologie:

semantha? verarbeitet unstrukturierte Dokumente in drei aufeinanderfolgenden Schritten:

Schritt 1 ermittelt semantische Ähnlichkeiten zwischen Textpassagen.

Schritt 2 extrahiert aus Dokumenten Datenpunkte und strukturiert sie dadurch.

Schritt 3 verwendet die Datenpunkte, um logische Schlussfolgerungen zu ziehen.

Dafür kommen verschiedene KI-Elemente in Kombination zum Einsatz. Wir sind davon überzeugt, dass sich viele Anwendungsfälle nicht mit nur einem KI-Element lösen lassen, sondern gerade die Kombination verschiedener KI-Zutaten zum Erfolg führt.

Weitere Informationen zur KI finden Sie unter: https://www.semantha.de/vorstellung/

Die Zeitschrift FORBES beschreibt uns mit den Worten “Gehirn mit Künstlicher Intelligenz”. Nach mehr als 14 Jahren Forschung auf dem Gebiet der Sprachverarbeitung und KI haben wir 2017 die thingsTHINKING GmbH gegründet.

Wir unterstützen Kunden aus verschiedenen Branchen, wie z.B. Automobil, Chemie, Versicherungen, Recht, Steuer und Wirtschaftsprüfung. Unsere Plattform semantha? ist in der Lage, Text auf der Bedeutungsebene zu vergleichen und beschränkt sich nicht auf einen Wortvergleich.

Auszeichnungen, wie der “CODE_n Award – Industry Disruptor”, die Prämierung zu “100 Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg” und jüngst der “KI Champion BW” bestätigen, dass unsere Software semantha? eine zukunftsweisende Technologie mit großem Potenzial für alle dokumentengetriebene Prozesse ist.