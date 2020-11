Seminar: Agil Verhandeln als Einkäufer

Mit dem Seminar Agil Verhandeln als Einkäufer erlernst du als Einkäufer folgende fachlichen Skills:

Tag 1

> Souverän Auftreten in Verhandlungen

> So steigerst du deinen Verhandlungserfolg als Einkäufer

> Lust statt Last – Gewinnbringende Verhandlungsstrategien

Tag 2

> Agile Verhandlungsstrategien für Profi-Einkäufer

> Agiler Umgang mit den Tricks der Sales-Profis

> Agil Verhandeln mit übermächtigen Lieferanten

Zielgruppe:

> Geschäftsführer, Vorstände, Prokuristen, Manager

> Führungskräfte aus den Fachbereichen Einkauf und F&E, technische Leiter, Projektleiter

> Mitarbeiter/innen aus dem Bereich Einkauf und Projektmanagement

Dein Vorsprung mit dem Seminar Agil Verhandeln als Einkäufer:

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:

+ S&P Leitfaden: Erfolgreich Verhandeln in schwierigen Situationen

+ S&P Leitfaden: Professioneller Aufbau eines Lieferantenscorings

+ Sofortmaßnahmen im Einkauf zum sicheren Erreichen der persönlichen Ziele

+ S&P Einkäufer-Cockpit: Chancen sichern – den Einkauf stärken

+ S&P Test: Wie gut bist du auf die Preisverhandlung vorbereitet?

