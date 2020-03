Seminare Frankfurt – Aufsichtsrat bei Nicht-Finanzunternehmen Update

Zielgruppe:

> Aufsichtsräte und neu bestellte Aufsichtsräte;

> Geschäftsführer und Vorstände bei Nicht-Finanzunternehmen;

> Prokuristen, Compliance Officer und Interne Revision.

Seminarprogramm:

Rechte, Pflichten und Aufgaben des Aufsichtsrats

> Die wichtigsten Aufgaben als Aufsichtsrat kennen:

– Organisation des Aufsichtsrats

– Rechte und Pflichten der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

– Berufung und Abberufung des Aufsichtsrats

– Konzernspezifische Anforderungen an die Überwachungstätigkeit

> Besondere Anforderungen an den Aufsichtsrat und dessen Berichterstattung:

– in der Aktiengesellschaft und der SE,

– in Unternehmen der öffentlichen Hand,

– in der Genossenschaft,

– in der KGaA,

– in der GmbH (freiwilliger Aufsichtsrat)

> Erörterung der Geschäfts- und Risikostrategie

> Feststellung des Jahresabschlusses und Billigung des Konzernabschlusses

> Haftungsfalle: Wesentliche Risiken und davon abweichende Risiko-Entscheidungen

> Self Assessment Aufsichtsrat und Geschäftsführung

– Bestellung und Anstellungsvertrag des Vorstands / Geschäftsführung

– Beratung und Überwachung der Geschäftsführung

> Vergütungssysteme Aufsichstrat, Geschäftsführung und Mitarbeiter

Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat

> Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen

> Wann muss sich der Aufsichtsrat aktiv einschalten?

> Informations- und Kontrollpflichten der Beauftragten mit Fokus auf:

– Compliance Officer

– Geldwäsche-Beauftragter

– Interne Revision und Revisionsbeauftragter

– Informationssicherheits-Beauftragter und Datenschutz-Beauftragter

> Haftungsfalle: Ad hoc-Berichterstattung und sicheres Verhalten im Eskalationsprozess

Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit

> Haftungsfallen als Aufsichtsrat kennen und vermeiden

– Innenhaftung gegenüber der Gesellschaft

– Außenhaftung gegenüber Dritten

– Stolperfallen bei der D&O Versicherung

– Risikobegrenzung mit der Business Judgement Rule

> Satzung und Aufsichtsratsordnung: Welche Kontrollpflichten sind zu beachten?

> Aufbau eines mehrjährigen risikoorientierten Überwachungsplans

> Auswertung der Berichte des Abschlussprüfers

> Sicherstellen der Wirksamkeit des Compliance- und Risikomanagementsystems

> Sicheres Erledigungsverfahren bei Prüfungsfeststellungen und Mängeln

