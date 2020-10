Seminarprogramm 2021: Weiterbildung wird an individuelle Bedürfnisse angepasst

Mit neuen Seminaren und neuen Lernformen wird das Institut Wupperfeld aus dem rheinischen Langenfeld ins Jahr 2021 starten.

?Meine Seminare werden künftig auch auf spezielle Zielgruppen zugeschnitten sein und außerdem wird es verschiedene Lernformen geben?, so Inhaber Ingo Wupperfeld. ?Meine kaufmännische Weiterbildung ist vor allem für jene Personenkreise gedacht, die entweder keinen kaufmännischen Hintergrund haben und überhaupt erst einsteigen wollen oder aber ihr Wissen noch einmal auffrischen wollen, weil die entsprechende Ausbildung doch einige Jahre zurück liegt?, so der Unternehmensberater.

?Außerdem habe ich festgestellt, dass Gastronomen und Handwerker scheinbar einen Bedarf an Kalkulationsverfahren haben. Hier werde ich Abhilfe schaffen, denn ich biete nächstes Jahr extra für diese Zielgruppen Seminare zur Kalkulation an, wo es um entsprechende Kalkulationsverfahren bis hin zur Erstellung von Angeboten geht. Und mit der Ausstattung eines Skriptes, zahlreichen Übungsaufgaben, Excel-Tools sowie Textvorlagen wird dies sicherlich hilfreich sein?.

Zudem werden die Seminare in verschiedenen Lernformen angeboten. So kann entweder ein offenes Seminare oder eine Inhouse-Schulung gebucht werden, wenn man Wert auf die Präsenz des Trainers legt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dies als Internet-Seminar ? auch Webinar genannt ? zu buchen. Darüber hinaus kann man sich beim Institut Wupperfeld die Grundlagen der Buchführung auch schon über E-Learning aneignen. Dazu Ingo Wupperfeld: ?Für jemanden, der bislang nur Präsenzunterricht gewohnt ist, ist das E-Learning sicherlich erst einmal eine große Umstellung. Dennoch aber ist dies eine sehr gute Alternative, denn ich kann auf diesem Wege eine Durchführungsgarantie geben, die bei den offenen Seminaren leider nicht gewährleistet werden kann und außerdem ist das Lernen intensiver, denn man kann sich ja die Videos so oft anschauen wie man möchte. Und wenn man das E-Learning noch mit Webinaren ergänzt, dann ist es umso besser, denn die Teilnehmer können ihre offenen Fragen direkt dem Fachdozenten stellen, der dies dann noch einmal erklärt. Im Übrigen habe ich auch eine Teilnehmerin, die ich von diesem Konzept überzeugen konnte und dies mit Begeisterung macht.?

Im nächsten Schritt wird ein E-Learning-Kurs zur Kalkulation aufgebaut, der voraussichtlich Mitte 2021 fertig gestellt ist.

Das Seminarprogramm 2021 kann auch im Internet heruntergeladen werden unter: https://www.iw-beratung.de/wp-content/uploads/2020/10/Seminarprogramm2021.pdf.