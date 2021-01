Sensormatic Solutions bringt Sensormatic IQ auf den Markt

Johnson Controls, der weltweit führende Anbieter von intelligenten und nachhaltigen Gebäudelösungen und Entwickler von OpenBlue-Vernetzungslösungen hat heute angekündigt, dass Sensormatic Solutions, sein weltweit führendes Portfolio für Einzelhandelslösungen, Sensormatic IQ auf den Markt gebracht hat. Unterstützt durch das Branchen-Know-how und das robuste Technologiepartner-Ökosystem von Sensormatic Solutions, liefert diese intelligente Betriebsplattform für den Einzelhandel messbare Ergebnisse im gesamten Unternehmen.

Schwerpunkt auf Innovation

Diese offene, sichere und agile Plattform integriert das gesamte Sensormatic-Solutions-Portfolio, Einzelhändler und Datenquellen von Drittanbietern sowie fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um beispiellose Einsichten in Betriebsabläufe und Kundenerfahrungen zu gewähren. Durch diese Kombination werden präskriptive, datenbasierte Ergebnisse für Einzelhändler erzielt, was einen Mehrwert und Wachstumschancen schafft, so dass Einzelhändler selbstbewusst in die Zukunft starten können.?

?In der hochvernetzten Welt von heute geht es beim Kundenerlebnis darum, wie, wo, wann und warum die Interaktion mit dem Kunden stattfindet. Darum ist es heute wichtiger denn je, dass wir es unseren Kunden ermöglichen, unterschiedliche aussagekräftige Einsichten zu erlangen, um positive Ergebnisse zu erzielen und fundierte geschäftliche Entscheidungen treffen zu können“, so Thomas Hillebrand, General Manager für Mittel- und Osteuropa von Sensormatic Solutions. ?Die Markteinführung von Sensormatic IQ spiegelt unsere zukunftsorientierte Geschäftsstrategie wider. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Technologiepartnern und Nutzung der globalen Reichweite und Skalierbarkeit von Google Cloud in Verbindung mit intelligenter Sensortechnologie und fortgeschrittener Analytik ist unsere Plattform dazu konzipiert, sich mit der Branche und den Bedürfnissen unserer Kunden weiterzuentwickeln.?

Einzelhandel im rasanten Wandel

Der Einzelhandel durchläuft derzeit grundlegende Veränderungen und Sensormatic IQ hilft Einzelhändlern dabei, ihre Umsätze und Gewinne sowie ihren Markenwert wie folgt zu verbessern:

Vorantreiben der digitalen Transformation innerhalb eines sich rasant verändernden Marktes

Schnellere Integration von neuen und bereits vorhandenen Lösungen und Datensätzen

Ermöglichung agiler Innovationen durch eine sichere, skalierbare und verwaltete, für Unternehmen entwickelte Plattform

Maximieren des Mehrwerts, indem neue Einsichten und Ergebnisse aus komplexen Datenströmen gewonnen werden

Optimierte Ausführung aller Einzelhandelsfunktionen

?Zukunftsorientierte Fachkenntnisse

?Diese offene Plattform ist aus jahrelangen Investitionen und Innovationen entstanden, in denen wir zu ergebnisorientierten Betriebsabläufen übergegangen sind, um die veränderten Bedürfnisse von Einzelhändlern zu erfüllen?, so Hillebrand. ?Die Sensormatic IQ Plattform ist ein weiterer Baustein, mit dem Sensormatic die Grundlage für eine digitale Einzelhandelswelt legt, sodass Einzelhändler ihr Geschäft wie Großunternehmen leiten können.?

Die Branche durchläuft weiterhin große Veränderungen und Sensormatic Solutions sorgt dafür, dass Einzelhändlern neue, innovative Lösungen zur Verfügung stehen, die sie zum Vernetzen von Menschen, Waren und Daten brauchen. Die offene Plattform von Sensormatic IQ kann Einsichten aus Edge-Geräten, wie z. B. POS, Sensoren, EAS, RFID, Computer Vision und Vieles mehr integrieren. Sie ist in der Lage, anhand von KI prädiktive und präskriptive Modelle zu erstellen, die Betriebsabläufe in Einzelhandelsumgebungen vom Lebensmittel- und?Bekleidungssektor bis hin zu Heimwerkermärkten und Einkaufszentren unterstützen können.?

Über Johnson Controls

Wir bei Johnson Controls verwandeln die Umgebungen, in denen Menschen leben, arbeiten, lernen und spielen. Von der Optimierung der Gebäude-Performance bis hin zur Verbesserung der Sicherheit und des Komforts ? wir erzielen die Ergebnisse, auf die es am meisten ankommt. Wir erfüllen unsere Versprechen in Branchen wie dem Gesundheitswesen, Bildungswesen, in Datenzentren und der Fertigung. Mit einem globalen Team von 100.000 Experten in mehr als 150 Ländern mit mehr als 130 Jahren Innovationserfahrung sind wir die treibende Kraft hinter der Zielsetzung unserer Kunden. Unser führendes Portfolio von Gebäudetechnologien und -lösungen beinhaltet einige der renommiertesten Namen der Branche, wie Tyco?, YORK?, Metasys?, Ruskin?, Titus?, Frick?, Penn?, Sabroe?, Simplex?, Ansul? und Grinnell?. Weitere Informationen finden Sie auf www.johnsoncontrols.com oder folgen Sie @johnsoncontrols auf Twitter.

Sensormatic Solutions ist das führende globale Portfolio für Einzelhandelslösungen von Johnson Controls, das bedarfsgerechte betriebliche Exzellenz liefert und eine intelligente und verbundene Kundeneinbindung ermöglicht. Unsere intelligente, digitale Betriebsplattform, Sensormatic IQ, integriert das gesamte Portfolio von Sensormatic Solutions, einschließlich beispiellose Einsichten in die Bestandsführung, das Kundenverhalten und Schadensfälle und Haftung, in Verbindung mit Einzelhandels- und Drittanbieterlösungen. Dabei werden fortschrittliche Technologien wie KI und Maschinenlernen verwendet. Damit können Einzelhändler ihre Entscheidungen auf präskriptive, datenbasierte Ergebnisse stützen und selbstbewusst in die Zukunft starten. Unser Einzelhandelsportfolio enthält die Premiummarken Sensormatic, ShopperTrak und TrueVUE. Weitere Informationen finden Sie auf Sensormatic Solutions oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unserem YouTube-Kanal.