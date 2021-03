SEO Roadshow 2021

Die SEO Roadshow der ABAKUS Internet Marketing GmbH ist ein Veranstaltungsformat zur Vermittlung von Fachwissen zur Suchmaschinenoptimierung in offenen Seminaren. Etabliert hat sich die Veranstaltung im Jahr 2013 und wird seitdem jährlich in verschiedenen Städten durchgeführt. In diesem Sommer findet die SEO Roadshow am 15.06.2021 in Paderborn und am 23.06.2021 in Hannover statt.

Praxisnah werden SEO Trends und Updates, Google Ranking Faktoren, Content Optimierung, User Experience und die Arbeit mit SEO Tools, wie dem SEO DIVER behandelt. Die beliebte SEO-Klinik mit Live-Analyse von Projekten samt Handlungsempfehlungen rundet die Veranstaltung ab.

Die Veranstaltung richtet sich an Onlineshop-Verantwortliche, Inhouse SEOs und Online Marketing Abteilungen. Die Teilnahme erfordert ein gutes Basiswissen in Bezug auf SEO.

Die SEO Roadshow findet jeweils von 10.00 Uhr ? 17.00 Uhr statt.

Der Ticketpreis beträgt pro Person und Termin 349,00 Euro (inkl. MwSt.). Die Plätze für die Teilnahme sind stark begrenzt. Auf Sicherheitsvorkehrungen wird von der ABAKUS Internet Marketing GmbH besonderen Wert gelegt.

Eine Bescheinigung über die Teilnahme wird ausgestellt.

Das Referenten-Team

ABAKUS Geschäftsleiter Kamillo Kluth leitet als Hauptreferent durch den Tag und verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung im Bereich SEO.

Anna Pianka ist spezialisiert auf Linkaufbau und Personal Branding SEO und Abteilungsleiterin SEO OffPage bei ABAKUS.

Stefan Freise ist Geschäftsführer des Unternehmens code-x GmbH und Experte für nutzerfreundliche Landingpages.

Weitere Informationen und zur Anmeldung zur SEO Roadshow

Die ABAKUS Internet Marketing GmbH bietet seit 2002 Suchmaschinenoptimierung an und ist als Spezialagentur zu SEO bekannt. Am Standort Hannover arbeitet unter der Geschäftsleitung von Kamillo Kluth ein engagiertes Team im Bereich SEO Consulting, SEO OffPage Umsetzung, Conversion-Optimierung und Content-Erstellung am Kundenerfolg. In SEO Seminaren der SEO Roadshow und anderen Veranstaltungen wird Fachwissen zu SEO professionell vermittelt.