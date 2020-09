SEO Roadshow am 08.10.2020 in Hannover: ABAKUS verlost Ticket für Teilnahme

Seit 2013 veranstaltet die ABAKUS Internet Marketing GmbH jährlich die SEO Roadshow, ein Veranstaltungsformat, bei dem in verschiedenen Städten Deutschlands praxisnahe SEO-Tagesseminare für Online-Marketing-Verantwortliche und E-Commerce-Manager durchgeführt werden.

Für die kommende Veranstaltung am 08.10.2020 in Hannover verlost die SEO Agentur ein Teilnahme-Ticket im Wert von 349,00 Euro (inkl. MwSt).

Um an der Verlosung teilzunehmen*, senden Sie bis zum 30.09.2020 eine E-Mail mit dem Betreff ?Verlosung? an sales@abakus-internet-marketing.de, in der Sie die folgende Frage richtig beantworten: Welche linkgebende Domain weist die größte Domainpopularität auf, wenn die SEO DIVER-Domain (https://de.seodiver.com/) in das SEO-Tool ?LinkCheck? eingegeben wird? Der ?LinkCheck? gehört zur kostenfrei nutzbaren SEO-Tool Sammlung von dem SEO DIVER aus dem Hause ABAKUS. Dort lassen sich die auf eine Website verweisenden URLs auflisten.

Folgende Fragen werden auf der SEO Roadshow in Hannover beantwortet:

Wie werden Sie besser von potenziellen Kunden gefunden?

Was müssen Sie tun, um Ihre Website auf die wahre Intention Ihrer Besucher auszurichten?

Wie werden Kunden dauerhaft an Ihr Unternehmen gebunden?

Wie wird Content für Google wirksam optimiert?

UX Methoden und Tools

On-SERP SEO, Featured Snippets, das Knowledge Graph Panel, die Bilder- und Video-Suche werden ebenso thematisiert wie alternative Traffic-Quellen und local SEO.

In der SEO Klinik werden die im Vorfeld eingereichten Websites der Teilnehmer untersucht und Handlungsempfehlungen vermittelt.

Als Referenten der SEO Roadshow in Hannover werden ABAKUS Geschäftsleiter und SEO-Experte Kamillo Kluth sowie Leiterin des ABAKUS SEO OffPage-Teams Anna Pianka auftreten.

Tickets sind über die SEO-Roadshow-Seite von ABAKUS, telefonisch unter 0511 300325-21 und per E-Mail unter marketing@abakus-internet-marketing.de erhältlich.

*Es gilt der protokollierte Zeitpunkt des E-Mail-Eingangs. Das Mindestalter für die Teilnahme an der Verlosung beträgt 18 Jahre. Der Gewinner wird durch die zufällige Ziehung unter allen Teilnehmern, die rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff und der korrekten Lösung an ABAKUS Internet Marketing schicken, ermittelt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigen Sie in die Erhebung und Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse ein. Die ABAKUS Internet Marketing GmbH erhebt, speichert und verarbeitet diese personenbezogenen Daten zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um Sie im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Sie können die Einwilligungen jederzeit durch Nachricht an die ABAKUS Internet Marketing GmbH widerrufen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die ABAKUS Internet Marketing GmbH bietet seit 2002 Suchmaschinenoptimierung an und ist als Spezialagentur zu SEO bekannt. Am Standort Hannover arbeitet unter der Geschäftsleitung von Kamillo Kluth ein engagiertes Team im Bereich SEO Consulting, SEO OffPage Umsetzung, Conversion-Optimierung und Content-Erstellung am Kundenerfolg. In SEO Seminaren der SEO Roadshow und anderen Veranstaltungen wird Fachwissen zu SEO professionell vermittelt.