SEO Roadshow am 08.10.2020 vor Ort in Hannover

Die SEO Roadshow der ABAKUS Internet Marketing GmbH ist ein Veranstaltungsformat, bei dem Fachwissen zur Suchmaschinenoptimierung in offenen Seminaren vermittelt wird. Etabliert hat sich die Veranstaltung im Jahr 2013 und wird seitdem jedes Jahr in verschiedenen Städten Deutschlands durchgeführt. In diesem Jahr findet am 08.10.2020 noch ein Vor-Ort-Termin in Hannover statt.

Die Teilnehmer erhalten praxisnahe Einblicke in Bereiche der Suchmaschinenoptimierung. Inhaltlich werden Themen rund um SEO-Trends, Google-Ranking-Kriterien, Content Optimierung und Tools für die OnPage- und OffPage-Optimierung behandelt. Die beliebte SEO-Klinik mit Live-Analyse von Projekten samt Handlungsempfehlungen rundet die Veranstaltung ab.

Als Referenten an der Veranstaltung beteiligt sind Kamillo Kluth, Geschäftsleiter der ABAKUS Internet Marketing GmbH und Anna Pianka, Abteilungsleiterin SEO OffPage bei der ABAKUS Internet Marketing GmbH.

Das Angebot richtet sich an Online-Marketing-Verantwortliche in Unternehmen. Grundkenntnisse in der Suchmaschinenoptimierung werden vorausgesetzt. Es wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt.

?Die aktuellen Restriktionen schränken nicht nur ein. Sie bieten eine sehr gute Gelegenheit die Internet-Präsenz zu aktualisieren. Gerade Unternehmen, die Nachholbedarf haben, können jetzt durch SEO Online Wachstum erzielen.?, sagt Kamillo Kluth zu der aktuellen Situation.

Der Ticketpreis beträgt pro Person 349,00 Euro (inkl. MwSt.). Die Plätze für die Teilnahme an der SEO Roadshow sind auf sieben Anmeldungen begrenzt.

Wichtig: Sollte ein gebuchter Termin nicht stattfinden und vom Veranstalter abgesagt werden, wird die Teilnahmegebühr zurückerstattet.

Buchungen sind über die SEO-Roadshow-Event-Seite, telefonisch unter 0511 300325-19 und per E-Mail unter marketing@abakus-internet-marketing.de möglich.

Die ABAKUS Internet Marketing GmbH bietet seit 2002 Suchmaschinenoptimierung an und ist als Spezialagentur zu SEO bekannt. Am Standort Hannover arbeitet unter der Geschäftsleitung von Kamillo Kluth ein engagiertes Team im Bereich SEO Consulting, SEO OffPage Umsetzung, Conversion-Optimierung und Content-Erstellung am Kundenerfolg. In SEO Seminaren der SEO Roadshow und anderen Veranstaltungen wird Fachwissen zu SEO professionell vermittelt.