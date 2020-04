SEP beim PUR-S 2020-Award von techconsult als Champion ausgezeichnet

br />



SEP ist im Spitzenfeld des Professional User Ratings-Security Solutions (PUR-S) – Backup and Recovery 2020 von techconsult vertreten und wird zum dritten Mal ausgezeichnet

Funktionsumfang, Automatisierung von Backups und Auswahl unterschiedlichster Backup-Modi, sowie herausragender Service und Support waren ausschlaggebend

Weiterhin einziger Hersteller ?Made in Germany? im PUR-S Diamant

Die SEP AG konnte ihre Position bei den Professional User Ratings: Security Solutions (PUR-S) 2020 von techconsult ausbauen. Im Rahmen des Lösungsbereichs ?Backup and Recovery? erhielt SEP die Auszeichnung als ?Champion?. Damit bekommt der Hersteller von plattformunabhängigen Hybrid Backup- und Disaster Recovery-Lösungen zum dritten Mal einen Award von techconsult, der durch Anwender-Feedback ermittelt wurde und konnte sich verbessern. Insgesamt wurden über 2.000 Anwenderunternehmen befragt, die mehr als 50 Kriterien in 14 Unterkategorien bewertet haben. Die Bewertungen erfolgten in den Dimensionen Company Rating und Technology/Solution Rating. Das Analystenhaus techconsult hat daraus ein Rating von Security-Lösungsanbietern vorgenommen, das ausschließlich auf der Bewertung von Produktnutzern aufsetzt.

Mit Spitzenbewertungen über alle Kategorien des Funktionsumfangs heben die Anwender besonders die Unterstützung unterschiedlicher Backup-Typen, Automatisierung von Backups oder die Auswahl verschiedener Backup-Modi hervor. Ausfallsicherheit und die Einfachheit der Instandhaltung werden ebenfalls sehr positiv bewertet. Das Spektrum an ergänzenden Lösungen, Management- und Integrationstools sowie das Angebot von Individuallösungen werden von den befragten Anwenderunternehmen mit Spitzenbewertungen honoriert. Hervorgehoben wird zudem der starke Service und Support von SEP.

?Dass wir nun als ?Champion? im beim PUR-S von techconsult ausgezeichnet werden und uns damit nochmals verbessert haben, ist Anlass zur Freude?, sagt Sebastian Moosreiner, Managing Director und Shareholder von SEP. ?Dies ist das Ergebnis der kontinuierlichen Verbesserung unserer Lösungen und des auf Kundenzufriedenheit optimierten Support-Bereichs in unserem Unternehmen. Wir danken erneut allen Kunden und Nutzern von SEP, die bei der Befragung ein so positives Feedback gegeben haben. Außerdem danke ich unseren Mitarbeitern, die sich durch ihren Einsatz für die Kunden wahrlich den Titel eines ?Champions? verdient haben.?

Die Datensicherungslösung SEP sesam ist ?Made in Germany? – von der Entwicklung bis zum Support – und sichert eine Vielzahl an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken. Die universelle Unterstützung komplexer Systemumgebungen hebt die Lösung von SEP stark von denen der Mitbewerber ab, was durch die Befragung von techconsult nun auch durch Kundenbewertung bewiesen wird. Dadurch ist eine Konsolidierung mehrerer Backup-Systeme zu einer zentral verwalteten Hybrid Backup-Lösung möglich. Mit SEP sesam werden unternehmenskritische Daten jederzeit verfügbar gehalten, was Zeit spart und damit den Kapitalbedarf und die Betriebskosten reduziert. Durch die konsistente Umsetzung der Vorgaben durch die EU-DSGVO können Unternehmen zudem eine sichere Lösung für ihre Datensicherung einsetzen.

Zusammenfassung der techconsult-Ergebnisse https://www.sep.de/fileadmin/user_upload/Awards/SEP_Backup_OnePager.pdf

Weitere Auszeichnungen von SEP

http://awards.sep.de

Informationen zum PUR-S

https://www.techconsult.de/…

Über das Professional User Rating: Security Solutions

Das ?Professional User Rating: Security Solutions 2020? ist eine Kundenzufriedenheitsanalyse von Anwendern für Anwender. Dabei ist es durch seine detaillierte Erfassung viel tiefgehender als ein reines Popularitätsranking und auch objektiver als eine reine Analysten-Einschätzung es sein könnte. Denn beim PUR bewertet der Analyst nicht selbst: Er moderiert die Bewertung der Anwender. Damit bietet die Studie gesammelte Erfahrungswerte und hilft Unternehmen im Entscheidungsprozess, einen ersten Überblick zu erlangen.

Detaillierte Infos zu den Studienergebnissen, eine Liste der einbezogenen Anbieter und die vollständigen Diamanten der einzelnen Lösungssegmente können Interessierte über https://www.techconsult.de/pur-s-2020 und die dort gelisteten Partner einsehen.

Die Studie richtet sich neben Anwenderunternehmen natürlich auch als Informationsquelle an Anbieter, die in den betreffenden Segmenten operieren, sowie Distributoren, die entsprechende Lösungen vertreiben. Weitere Informationen für Anbieter und Distributoren sind erhältlich bei Oliver Germershausen, Tel. 0561-8109134, E-Mail oliver.germershausen@techconsult.de.

Über die techconsult GmbH

Als Research und Analystenhaus ist techconsult seit 25 Jahren der Partner für Anbieter und Nachfrager digitaler Technologien und Services. Analysen auf der Anwenderseite erlauben einen Einblick in die Problemfelder und Zukunftsvisionen der Unternehmen. Für ein realitätsnahes Bild sorgen dafür über 20.000 Interviews pro Jahr mit Business- und IT-Entscheidern. In Verbindung mit dem permanenten Screening von Produkten und Serviceleistungen der Anbieter erfolgt die erfolgsorientierte Strategie- und Umsetzungsberatung. Auf digitalen Plattformen stellt techconsult Business- und IT-Entscheidern seit vielen Jahren themenspezifische Assessment-Tools zur Problemfeld- und Positionierungsanalyse zur Verfügung. Die techconsult GmbH wird vom geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer Peter Burghardt am Standort Kassel mit einer Niederlassung in München geleitet und ist Teil der Heise Gruppe.

Die SEP AG ist Hersteller von Backup- und Disaster Recovery-Software-Lösungen zum Schutz von plattformübergreifenden, heterogenen IT-Umgebungen. Die Datensicherungslösung “SEP sesam” sichert ein breites Spektrum an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken “Made in Germany”. Der Hauptsitz des 1992 gegründeten Unternehmens, ist in Holzkirchen bei München, eine Niederlassung mit Support- und Vertriebsteam befindet sich in den USA. SEP hat ein starkes Partner-Netzwerk und setzt beim Vertrieb auf gut ausgebildete Systemhäuser. Zu den Kunden in mehr als 50 Ländern zählen Aldi Nord, SPIEGEL-Verlag, UVEX, Bundesministerien, Stadtwerke, Universitäten und produzierende Unternehmen.

Weitere Informationen unter www.sepsoftware.com

Social Media

Twitter: http://www.twitter.com/SEPHybridBackup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sep_4

Facebook: www.facebook.com/SEPHybridBackup

YouTube: www.youtube.com/user/SEPsesam/

Kundenreferenzen

http://www.sep.de/de/referenzen