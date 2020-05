SEP sesam Beefalo V2 – Mehr Leistung und Vielfalt

Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM) ist 9. unterstützte Virtualisierungs-Plattform

Single File Restore nun bei fast allen Hypervisoren möglich

Optimierter Zugriff auf HPE StoreOnce / Catalyst

Flexibleres Handling von LTO-Bandlaufwerken

SAP HANA Housekeeping

Neuer Rücksicherungsassistent sowie GUI/WebUI weiter verbessert

SEP hat das aktuelle Release von SEP sesam Beefalo in der Version?2 veröffentlicht. Im Vordergrund stehen Leistung und Vielfalt der Datensicherungslösung ?Made in Germany?, sowie die Datensicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Der Hersteller von plattformunabhängigen Hybrid Backup- und Disaster Recovery-Lösungen ermöglicht es seinen Kunden, mit dem Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM), nun neun Hypervisoren nativ anzusprechen und zu sichern. Weitere Highlights sind der Single File Restore für fast alle unterstützten Hypervisoren, eine optimierte HPE StoreOnce und Catalyst-Unterstützung, verbessertes LTO-Band-Handling, erweiterte Parallelität bei Oracle und SAP HANA, VMware Sandbox Rücksicherung, Sicherungen von MS SQL Server AlwaysOn Availability Groups (AOAG), ein neuer Rücksicherungsassistent und die neue SEP sesam WebUI. SEP sesam Beefalo V2 ist ab sofort verfügbar und steht unter www.sep.de/download als 30 Tage Vollversion, inklusive deutschsprachigem Support, zum Download bereit.

Beim HPE Catalyst Copy und Cloud Bank Storage können nun auch Catalyst Stores von einer StoreOnce auf eine andere StoreOnce repliziert werden. Mit der Cloud Bank Storage-Funktion lassen sich Daten auf öffentlichem oder privatem Cloud-Storage speichern und eignet sich daher ideal für die langfristige Aufbewahrung und Archivierung von Backups und Offsite-Backup-Kopien für die Notfallwiederherstellung. Der Single File Restore ist jetzt für alle von SEP unterstützten Hypervisoren, außer Proxmox, möglich. Das steigert den Bedienkomfort und spart enorm Zeit, Bandbreite und Speicherplatz beim Restore, denn ein Agent in der VM ist nicht mehr notwendig. Durch parallele Sicherungsprozesse bei Oracle und SAP HANA Backup und Restore lassen sich auch sehr große Datenbanken noch schneller sichern. Die erheblich gesteigerte Performance und Skalierbarkeit in allen Bereichen bis hin zu komplexen Enterprise-Umgebungen ist hierbei sehr vorteilhaft. Für die Sicherung auf LTO-Bändern ist in der neuen Version die Standardschreibdichte änderbar, um eine bessere Bandleistung zu erzielen. Außerdem kann man die Größe der Band Block Size erhöhen, wenn LTO-Ultrium-Bandlaufwerke verwendet werden und die Sicherungsumgebung größere Tape Blocks unterstützt. Bei SAP HANA ist ab sofort das Housekeeping nutzbar, um SEP sesam Sicherungen, die nicht mehr benötigt werden oder nicht mehr zur Wiederherstellung verwendet werden können, zu bereinigen.

SEP sesam führt in der neuen Version die Online-Wiederherstellung der VMware Sandbox ein, die sich über einen Restore-Assistenten durchführen lässt. Der Sandbox-Restore für VMware wird in einer isolierten Umgebung durchgeführt, in der sich eine oder mehrere virtuelle Maschinen (VMs) wiederherstellen und starten lassen. Das ist nützlich, um die VM-Umgebung zu überprüfen, Backups zu testen und Probleme zu beheben.

Die WebUI und der Rücksicherungs-Assistent wurden komplett neu gestaltet, um einen detaillierten Überblick und eine verbesserte Überwachung der SEP sesam Umgebung zu ermöglichen. Außerdem kann nun auch über die SEP sesam GUI überprüft werden, ob ein Update für die Clients verfügbar ist und es kann gewählt werden, ob automatisch oder manuell aktualisiert werden soll. Eine automatische Remote Installation für Windows-Clients steht ebenfalls zur Verfügung. Abgerundet werden die GUI-Verbesserungen durch einen benutzerfreundlichen und intuitiven Kalender. Dieser bietet noch flexiblere Planungsfunktionen.

Georg Moosreiner, Vorstand und Mitgründer der SEP AG, sagt zur neuen SEP sesam Beefalo V2: ?Sicherheit, Vielfalt und Performance sind die elementaren Punkte bei einer Datensicherungslösung. Unsere Kunden schätzen es, ihre meist heterogene IT-Umgebung mit nur einer Backuplösung zu sichern. Indem wir den Single File Restore für fast alle von uns unterstützten Hypervisoren ermöglichen, konnten wir einen weiteren Schritt in Richtung Anwenderfreundlichkeit und Geschwindigkeit gehen. Auch das flexible Handling von LTO-Bandlaufwerken oder das SAP HANA Housekeeping kommt den unterschiedlichen Einsatzszenarien zugute.?

Durch den Namen ?Beefalo?, ein hybrides Tier aus Bison mit Rind, wird auf die hybriden Möglichkeiten und Stärken der Datensicherungslösung verwiesen. SEP sesam ist ?Made in Germany? – von der Entwicklung bis zum Support. Die universelle Unterstützung komplexer Systemumgebungen hebt die Lösung von SEP stark von denen der Mitbewerber ab, was durch Kundenbefragungen mehrfach bewiesen wird. Die konsistente Umsetzung der Vorgaben durch die EU-DSGVO geben Unternehmen zudem eine sichere Lösung für ihre Datensicherung, wenn sie besonderen Wert auf Qualität, Erreichbarkeit des Supports und keine Backdoors legen.

Das Lizenzmodell beginnt bei SEP sesam Beefalo mit einem Stream und der Sicherung von einem Terabyte auf Festplatte und eine unbegrenzte Anzahl an Wechselmedien bei 290,00 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und beinhaltet 12 Monate Maintenance.

Detaillierte Informationen zu SEP sesam Beefalo V2 unter:

www.sep.de/de/sep-sesam/sep-sesam-beefalo

Weitere Informationen

Detaillierte Release Notes

https://wiki.sepsoftware.com/wiki/index.php/Release_Notes_4.4.3_Beefalo_V2

30-Tage Vollversion von SEP sesam inkl. kostenlosem Support

http://www.sep.de/download

Die SEP AG ist Hersteller von Backup- und Disaster Recovery-Software-Lösungen zum Schutz von plattformübergreifenden, heterogenen IT-Umgebungen. Die Datensicherungslösung ?SEP sesam? sichert ein breites Spektrum an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken ?Made in Germany?. Der Hauptsitz des 1992 gegründeten Unternehmens, ist in Holzkirchen bei München, eine Niederlassung mit Support- und Vertriebsteam befindet sich in den USA. SEP hat ein starkes Partner-Netzwerk und setzt beim Vertrieb auf gut ausgebildete Systemhäuser. Zu den Kunden in mehr als 50 Ländern zählen Aldi Nord, SPIEGEL-Verlag, UVEX, Bundesministerien, Stadtwerke, Universitäten und produzierende Unternehmen.

www.sepsoftware.com

Videos zu den Neuerungen von SEP sesam Beefalo V2

https://www.youtube.com/user/SEPsesam

www.sep.de/de/referenzen