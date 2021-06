SEP startet Chillout Sommer für die Reseller

.

Partner erhalten Unterstützung für Kommunikation und Vertrieb

Mit dem Chillout Marketing-Kit und den Chillout Services stellt SEP umfangreiche Unterstützung zur Verfügung

Neue Partner sind herzlich eingeladen sich zu registrieren

SEP unterstützt seine Partner mit einer Sommer-Kampagne bei Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Unter dem Motto ?Chill out your data is safe? unterstreicht der Hersteller von plattformunabhängigen Hybrid Backup- und Disaster Recovery-Lösungen ?Made in Germany? die Mission ?To protect what you have achieved to free your mind and focus on your future!? ?Dabei richtet sich die Kampagne zum einen an die bestehenden Partner und zum anderen aber auch an Reseller, die in den wachsenden Markt für professionelle Datensicherung einsteigen möchten. Für eigene Kampagnen können die Wiederverkäufer Experten von SEP für Webinare und Events buchen und erhalten zusätzlich attraktive Rabatte. Die Inhalte sind in der SEP Partner Lounge abrufbar. Dort können sich auch neue Partner registrieren.

Mit den ?Chillout Services? bekommen die Reseller zudem überzeugende Argumente mit SEP Dienstleistungen, PreSales Service, ?Health Check, Consulting und den Demo-Support. Denn für die Kunden sind kompetenter Support und funktionell angepasste Lösungen essenziell. So sind zielgerichtete Beratung, Analyse und Konzeption entscheidend für die Wahl und Implementierung der Backup Software. Die Reseller erhalten außerdem Vorlagen und Grafikelemente in Form von Texten und Mailing-Anlagen, mit denen SEP sesam als Teil des Portfolios beworben werden kann. Für die Bestandskunden und potenziellen Neukunden erhalten sie Informationen über Vorteile von SEP sesam sowie Anlagen wie Whitepaper und Factsheets.

?Kompetente Beratung für Datensicherungsprojekte sind wichtig und stellen gerade aktuell eine ideale Chance für weitere kompetente Services für Reseller dar?, sagt Jan Trinkl, Vice President Sales bei SEP. ?Mit unseren Chillout Services und dem Chillout Marketing-Kit, stellen wir unseren Partnern überzeugende Werkzeuge zur Verfügung mit denen sie den immer wichtiger werdenden Bereich der Datensicherung aktiv vorantreiben können. Und wer noch kein Partner von uns ist, ist eingeladen sich zu registrieren.?

Partner-Lounge von SEP

https://www.sep.de/de/partner/partner-lounge

Informationen zu SEP sesam Beefalo V2

www.sep.de/de/sep-sesam/sep-sesam-beefalo

30-Tage Vollversion von SEP sesam inkl. kostenlosem Support

www.sep.de/download

Die SEP AG ist Hersteller von Backup- und Disaster Recovery-Software-Lösungen zum Schutz von plattformübergreifenden, heterogenen IT-Umgebungen. Die Datensicherungslösung ?SEP sesam? sichert ein breites Spektrum an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken ?Made in Germany?. Der Hauptsitz des 1992 gegründeten Unternehmens, ist in Holzkirchen bei München, eine Niederlassung mit Support- und Vertriebsteam befindet sich in den USA. SEP hat ein starkes Partner-Netzwerk und setzt beim Vertrieb auf gut ausgebildete Systemhäuser. Zu den Kunden in mehr als 50 Ländern zählen Aldi Nord, SPIEGEL-Verlag, UVEX, Bundesministerien, Stadtwerke, Universitäten und produzierende Unternehmen.

Weitere Informationen unter www.sepsoftware.com

Social Media

Twitter: http://www.twitter.com/SEPHybridBackup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sep_4

Facebook: www.facebook.com/SEPHybridBackup

YouTube: www.youtube.com/user/SEPsesam/

Kundenreferenzen

www.sep.de/de/referenzen