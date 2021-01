Seppelfricke & Co. Family Office AG erweitert den Vorstand mit Herrn Erwin Bengler

Düsseldorf, 14. Januar 2021. Erwin Bengler ist zum 1. Januar 2021 in den erweiterten Vorstand der Seppelfricke & Co. Family Office AG berufen worden. Gemeinsam mit dem Inhaber und Vorstand Pascal Seppelfricke wird er das kontinuierlich wachsende Geschäft mit Immobilien-Beteiligungen im Zweitmarkt weiter ausbauen sowie die Vernetzung mit institutionellen Investoren erweitern.

Das neu berufene Vorstandsmitglied war in den vergangenen elf Jahren in leitender Funktion im Privatkundengeschäft der Quirin Privatbank AG maßgeblich am erfolgreichen Aufbau der ersten Honorarberater-Bank in Deutschland beteiligt. Nach seinem Studium bei der Deutschen Bundesbank arbeitete er zuvor 25 Jahre bei der heutigen HypoVereinsbank AG und war dort in verschiedenen Führungspositionen für das Kundengeschäft in den Unternehmensbereichen Wealth Management, Private Banking und Firmenkunden verantwortlich.

?Erwin Bengler hat mit seiner langjährigen Erfahrung im Private Wealth Management und Firmenkundengeschäft ein umfassendes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Auftraggeber? sagt Pascal Seppelfricke. ?Mit seinem breiten Netzwerk und tiefgründigen Knowhow werden wir unsere Erfolgsserie mit Immobilien-Investments für professionelle und institutionelle Investoren weiter fortsetzen und unsere Wachstumsdynamik verstärken.?