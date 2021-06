SER Groupüberzeugt als „Strong Performer“ im Content Platform-Markt mit stärkstem Produktangebot

Die SER Group, ein weltweit führender Hersteller von ECM-Software für intelligentes Informationsmanagement, wurde vom Analystenhaus Forrester Research als ?Strong Performer? in der Forrester Wave?: Content Platforms, Q2 2021* platziert. Unter allen in der Wave bewerteten Anbietern sticht die SER Group mit der höchsten Punktzahl für ihr Produktangebot (Current Offering) hervor.

In der aktuellen Forrester Wave werden die 14 Top-Anbieter des Content Platform-Markts anhand von 25 objektiven Kriterien bewertet. Die SER Group erhielt mit 5 von 5 Punkten die volle Punktzahl in zahlreichen Kategorien u.a. in ?Document Management?, ?Digital Process Automation?, ?Integrations & Interoperability?, ?Support for Team or Project Workspaces? sowie ?Search?.

Im Forrester-Report heißt es: ?Die SER Group entwickelt Doxis4 kontinuierlich weiter. Das spiegelt sich insbesondere im innovativen Low-Code-App-Design und der starken KI- und ML-Kompetenz der Software wider sowie in den zahlreichen Lösungstemplates für verschiedenste Use Cases und Branchen.?

Dr. Gregor Joeris, CTO der SER Group, kommentiert: ?Mit unseren über 40 einsatzbereiten Lösungen sind Unternehmen in der Lage, Doxis4 äußerst schnell produktiv zu nutzen. KI ist dabei im Kern der Software eingebettet. So können unsere Kunden Doxis4 flexibel einsetzen, wertvolle Erkenntnisse für ihr Business gewinnen und ihre Produktivität steigern. Dieser pragmatische Lösungsansatz, die der sich am Anwendungsfall orientiert und auf einem visionären technologischen Fundament aufbaut, ist für eine erfolgreiche digitale Transformation unerlässlich.?

Morad Rhlid, Geschäftsführer der SER Solutions International, ergänzt: ?Unsere Mission ist es, unsere Kunden in ihrer digitalen Kompetenz zu stärken, damit sie die Herausforderungen des ?Next Normal? erfolgreich meistern können. Doxis4 als intelligenter Information Hub spielt dabei eine zentrale Rolle: Er führt Informationen aus verschiedenen Systemen zusammen und stellt sie im richtigen Kontext bereit. Dadurch können unsere Kunden Entscheidungen noch schneller und kompetenter treffen und Arbeitsabläufe im gesamten Unternehmen beschleunigen.?

Die Forrester Wave basiert auf unabhängigen Untersuchungsmethoden und strengen Aufnahmekriterien. Mithilfe des Reports können Entscheider in Unternehmen die Top-Anbieter auf dem Content Platform-Markt besser vergleichen und ihre Shortlist leichter erstellen. Einen kostenfreien Zugriff auf die gesamte Forrester Wave?: Content Platforms, Q2 2021* und die Bewertungen aller 14 darin vertretenen Anbieter, finden Sie hier.

*The Forrester Wave?: Content Platforms, Q2 2021, The 14 Providers That Matter Most And How They Stack Up, June 14, 2021

Die SER Group ist einer der weltweit führenden Software-Anbieter für Enterprise Content Management (ECM). Mehr als fünf Millionen Anwender arbeiten täglich mit der Doxis4 ECM-Plattform der SER Group – on-premises, hybrid oder in der Cloud. Mit ihren einheitlichen ECM, BPM, Collaboration & Cognitive Services gestalten mittelständische Unternehmen, Konzerne, Verwaltungen und Organisationen digitale Lösungen für ihr intelligentes Informations- und Prozessmanagement. Die SER Group blickt auf 35 Jahre Erfahrung zurück und ist weltweit an 22 Standorten mit über 600 Mitarbeiter*innen vertreten.