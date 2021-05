SER Group besetzt CEO und Executive Chairman neu

.

– Sven Behrendt wird CEO der SER Group

– Dr. John Bates wird zum Executive Chairman berufen

– SER Group auf internationalem Wachstumskurs

Die SERgroup Holding International GmbH (SER Group) freut sich bekanntzugeben, dass Sven Behrendt, bislang Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsführung, mit Wirkung zum 1. Mai 2021 zum Chief Executive Officer und damit zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der SER Group berufen wurde. Er folgt damit auf Kurt-Werner Sikora, der seine Aktivitäten ausschließlich auf die Arbeit im Beirat der SER Group konzentrieren wird. Dr. John Bates wurde ebenfalls zum 1. Mai als Executive Chairman in den Beirat der SER Group berufen.

In seiner neuen Rolle als Executive Chairman wird John Bates künftig in enger Zusammenarbeit mit Sven Behrendt insbesondere die Internationalisierung und strategische Weiterentwicklung der SER Group vorantreiben. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Softwareunternehmen und u.a. über ein PhD der University of Cambridge in Computer Science. Zuletzt war er CEO von Eggplant, einem führenden Anbieter von Digital Automation Intelligence aus Großbritannien. Aktuell ist er außerdem Independent Non-Executive Director bei dem Software-Anbieter Sage, dem größten börsennotierten Tech-Unternehmen in Großbritannien.

Sven Behrendt blickt zuversichtlich in die Zukunft und auf seine neue Rolle: ?In den vergangenen zwei Jahren haben wir bereits erfolgreich Veränderungen in vielen Bereichen angestoßen. Als nächste Schritte werden wir neben dem Ausbau unseres Cloud-/SaaS-Geschäfts und unseres Lösungsangebots vor allem die Internationalisierung der SER Group weiter vorantreiben. Mit John Bates konnten wir einen Experten für uns gewinnen, dessen umfangreiche Erfahrung uns bei dieser Aufgabe von großem Nutzen sein wird. Ich freue mich darauf, dieses Ziel gemeinsam mit John und dem gesamten SER-Team zu erreichen.?

Dr. Thorsten Dippel, Managing Director im Advisory Team von Carlyle Europe Technology Partners, kommentiert: ?Seit unserem Investment im Dezember 2018 haben Sven Behrendt und das gesamte Team die SER Group erfolgreich weiterentwickelt. Wir freuen uns sehr, dass Sven Behrendt nun die Aufgabe des CEO übernimmt. Kurt-Werner Sikora danken wir herzlich für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie für seine anhaltende Unterstützung. Für den Beirat der SER Group haben wir in John Bates einen Executive Chairman gewonnen, der gemeinsam mit Sven Behrendt die strategische Entwicklung und Internationalisierung weiter vorantreiben wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit John Bates und wünschen ihm und Sven Behrendt in ihren neuen Aufgaben viel Erfolg.?

Die SER Group ist einer der führenden europäischen Software-Anbieter für Enterprise Content Management (ECM). Mehr als fünf Millionen Anwender arbeiten täglich mit der Doxis4 ECM-Plattform der SER Group ? on-premises, hybrid oder in der Cloud. Mit ihren einheitlichen ECM, BPM, Collaboration & Cognitive Services gestalten mittelständische Unternehmen, Konzerne, Verwaltungen und Organisationen digitale Lösungen für ihr intelligentes Informations- und Prozessmanagement. Die SER Group blickt auf 35 Jahre Erfahrung zurück und ist weltweit an 22 Standorten mit über 600 Mitarbeiter*innen vertreten..