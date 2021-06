Seriöser Kredit ohne Schufa – Gibt es das?

Wer nicht bei einer Spezialbank wie der Bavaria Finanz einen Kredit beantragt, der muss eine Schufa-Abfrage über sich ergehen lassen. Die Schufa („Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“) ist eine Wirtschaftsauskunftei, die seit ihrer Gründung 1972 sämtliche Daten von Verbrauchern sammelt und abspeichert. Mit diesen Informationen können Vertragspartner der Schufa (Händler, Banken, Unternehmen) die Bonität eines Kunden abfragen. Egal ob es sich um ein neues Auto, einen neuen Handyvertrag oder einen neuen Stromanbieter handelt – Die Schufa wird immer zurate gezogen. Problematisch wird die Abfrage, wenn Zahlungsunfähigkeiten oder Ähnliches nachgewiesen vorliegen und somit ein negativer Schufa-Eintrag. Ein „normaler Kredit“ ist dann so gut wie ausgeschlossen und eine Alternative wie die Spezialbank Bavaria Finanz Service muss her. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Thema Schufa und Kredit ohne Schufa:

? Was ist der Schufa-Score?

? Wie kommt ein negativer Schufa-Eintrag zustande?

? Was ist ein Kredit ohne Schufa?

? Was sind die Vorteile eines schufafreien Kredites von der Bavaria Finanz?

? Welche Unterlagen sind für einen Kredit ohne Schufa nötig?

WAS IST DER SCHUFA-SCORE?

Die Bavaria Finanz fragt bei einem Kreditantrag nicht den Schufa-Score ab, welcher allgemein die Kreditwürdigkeit einer Person im Register der Schufa kennzeichnet. So wird bei einer Kreditanfrage dieser allgemeine Prozentwert an die Bank übermittelt, welcher angibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung des Geldes durch den Kreditnehmer ist. Da die Bonitätsauskunft möglichst präzise sein soll, ermittelt die Schufa verschiedene branchenspezifische Scores. Die genaue Ermittlung ist jedoch Geschäftsgeheimnis. Grundsätzlich gilt aber: Je höher der Schufa-Score, desto höher (positiver) ist die Bonität. Liegt ein negativer Eintrag vor und ist der Schufa-Score dementsprechend niedrig, vergeben „herkömmliche Hausbanken“ keinen Kredit. Dann kommt nur noch eine spezialisierte Bank wie Bavaria Finanz als Alternative in Betracht.

WIE KOMMT EIN NEGATIVER SCHUFA-EINTRAG ZUSTANDE?

Ein negativer Eintrag in das Register erfolgt ausschließlich bei offenen Forderungen, die trotz zweimaliger Mahnung nicht beglichen wurden. Gleichzeitig muss mit Eingang der zweiten Mahnung auf den Eintrag in die Schufa-Datei hingewiesen werden. Erst wenn nach diesen Schritten die Forderung immer noch nicht beglichen wurde, erfolgt der Eintrag in die Auskunftei und beeinflusst ab dann die Bonität negativ, welche nachhaltige Konsequenzen für die betroffene Person mit sich zieht. Mit einem negativen Schufa-Eintrag werden Betroffenen selbstverständliche Dinge wie beispielsweise der beliebte Kauf auf Raten oder Rechnung verwehrt, ebenso wie Kredite. Einzig und allein bei einer Spezialbank wie die Bavaria Finanz, die auf die Vergabe von Krediten ohne Schufa-Abfrage spezialisiert ist, kann noch ein Kredit beantragt werden.

WAS IST EIN KREDIT OHNE SCHUFA?

Ein Kredit ohne Schufa ist unter vielen Begriffen bekannt, so unter anderem auch als Schweizer Kredit. Der offensichtliche Vorteil eines schufafreien Kredits von der Bavaria Finanz ist der Verzicht auf die Schufa-Abfrage bei der Prüfung der Kreditwürdigkeit.

WAS SIND DIE VORTEILE EINES SCHUFAFREIEN KREDITS?

Ein wesentlicher Vorteil von Krediten ohne Schufa ist der feste Tilgungszeitraum, weswegen die Kredite von Bavaria Finanz nicht nur für Personen mit negativen Schufa-Eintrag interessant sind. Weitere Vorteile sind:

? Der Schufakredit ist an keinen Verwendungszweck gebunden.

? Der Kredit wird nur zwischen den beiden Vertragspartnern vereinbart (Kreditnehmer und Kreditgeber).

? Die Möglichkeit, trotz eines negativen Schufaeintrags einen Kredit zu erhalten.

? Schnelle Antragsphase.

? Ein Schufakredit kann unbegrenzt oft in Anspruch genommen werden, wenn sich die Einkommenssituation nicht verändert hat und die Rückzahlung des ersten Kredits ohne Verzögerung verlief.

Fälschlicherweise hält sich immer noch hartnäckig das Vorurteil in den Köpfen der Menschen, dass die Kreditvergabe ohne Schufa nicht seriös ist. Tatsächlich sind Kredite ohne Schufa von der Bavaria Finanz eine völlig legale Angelegenheit und in der heutigen Zeit eine weitverbreitete Praxis.

WELCEH UNTERLAGEN SIND NÖTIG?

Auch bei der Beantragung eines seriösen schufafreien Kredits bei der Bavaria Finanz Service müssen bestimmte Unterlagen vorgelegt werden. Hierzu gehören?

? die aktuelle Lohn-/ Gehaltsabrechnung als Original

? ein Kontoauszug als Beleg für eingehende Lohnzahlung.

? eine Kopie vom Personalausweis oder Reisepass zur Bestätigung der Identität

? der Sozialversicherungsausweis

Den Kredit ohne Schufa online beantragen bei der Bavaria Finanz ist problemlos über die Webseite möglich. Hier hat man auch die Möglichkeit, benötigten Unterlagen mit einzureichen.