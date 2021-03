Serial Folge 6: Sich als Unternehmer zu Wort melden!

Der Weg ist das Ziel – zur wirksamen Marktstrategie

?Content Marketing ist ein Must, wenn Unternehmen und Selbstständige über Wissenstransfer Sichtbarkeit und Vertrauen aufbauen wollen?, erklärt Kommunikationsberaterin Sigrid Jo Gruner. ?Waren Verbreitung und Kommunikation von Inhalten über unterschiedliche Kanäle in analogen Zeiten noch aufwändiger, verschaffen uns die heutigen technologischen Möglichkeiten freie Bahn.? Aber die richtige Positionierung findet sich dennoch nicht ohne eine tüchtige Portion Geduld und Gehirnschmalz ? denn ?die eigenen Dinge sind ja oft die schwierigsten!? Bekanntheitsgrad, Resonanz und Können ? das sind heute die Kriterien, die Sichtbarkeit ausmachen.

Bauen Sie sich Ihre eigene Roadmap für Sichtbarkeit am Markt!

Eine Roadmap sei die Landkarte, auf der sich die Positionierung im Marktgeschehen abzeichne. Sie benenne die einzelnen auf sich aufbauenden Etappen, die der Positionierungsprozess respektieren sollte.

Beginnen Sie mit der Definition einer klaren Story, in der Sie eine Verbindung zwischen den intendierten Zielgruppen und ihrer eigenen Motivation schaffen. Im Falle einer Manufaktur von Heimtextilien etwa ?Wir lieben schöne Wohnatmosphären!

Auf dieser Story basieren Kernbotschaften (Ihre Ziele und Ambitionen, die die Bedürfnisse der Kunden matchen) wie ?Ästhetik?, ?Qualität?, ?Trends?, ?Aktualität?.

Jetzt beschäftigen Sie sich mit den Protagonisten, den Helden, also ?Wen sprechen Sie an? B2B, Endkunden, Markt?? und fragen sich, mit welchen Formaten (Print, Digital, Video, Publikation, Handouts, Ratgeber, Medien…) Sie sich an diese richten sollten und wollen. Wo bewegen sich Ihre künftigen Kunden und Klienten?

Dies leitet bereits weiter zu den Kanälen, auf denen Sie Ihre Botschaften transportieren (Website, Content Marketing, E-Mail-Marketing, Social Media Marketing, Buch), um Ihre Interessenten direkt ins Herz zu treffen.

Damit haben Sie sich einen Grundstock geschaffen für passgenaue Kundenansprachen über kontinuierliches Content Marketing und müssen jetzt ?nur noch? die Inhalte den adäquaten Kanälen

Eine Positionierung ist wie ein Suppenwürfel ? Essenz und Konzentrat einer Reihe von guten Sachen

So arbeiten Sie in jeder Etappe an einer langfristigen Strategie, die Stück für Stück Sichtbarkeit, Marktpositionierung und Kundengewinnung fördert. Es lohnt sich, dafür Zeit freizuschaufeln. Außerdem ? und hier spricht die erfahrene Beraterin ?pro domo? ? verhilft der unparteiische Blick eines erfahrenen Externen, etwa eines Positionierungsprofis zu einer differenzierten Sicht, die sich in großartigen, direkt umsetzbaren Ergebnissen niederschlägt. ?Im eigenen Saft zu schmoren ist nur bei einem schönen Stück Braten ratsam ? und auch hier empfehle ich einen guten Fond und einen kräftigen Schluck Rotwein!?

Weitere Infos: www.missword.de ? Call: +49 172 3244591

Gruner Kommunikation/MissWord! ist spezialisiert auf Print- und Digital-Publikationen für Berater, Solopreneure und inhabergeführte Unternehmen. Mit der Expertise und dem Know-how aus 26-jähriger Selbstständigkeit als Kommunikationsberaterin, Redakteurin, Autorin und Ghostwritern unterstützt Sigrid Jo Gruner die Reputation und den Bekanntheitsgrad als Experte ihrer Klienten und Kunden. Mit Leidenschaft und Akribie entstehen narrative Sachbücher, Publikation, eBooks. Das von ihr entwickelte innovative „Boookie“ verhilft als wirkungsvolles Brandbook Unternehmen und Solopreneuren zu einem einsatzstarken, vielseitigen und einzigartigem Marketingtool .