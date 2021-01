Sernova gibt die Ausübung von Optionsscheinen mit einem Erlös von 4,3 Millionen CAD und die vorzeitige Umwandlung einer Wandelschuldverschreibung bekannt



London (Ontario), 25. Januar 2021 – Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, FWB: PSH), ein führendes Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin im klinischen Stadium, freut sich bekannt zu geben, dass es in den vergangenen Wochen durch die Ausübung von mehr als 14 Millionen Optionsscheinen (Warrants) einen Bruttoerlös in Höhe von 4,3 Millionen CAD erhalten hat. Sernova beabsichtigt, die Einnahmen aus den ausgeübten Optionsscheinen zur Unterstützung der klinischen Diabetes-Programme des Unternehmens, einschließlich der klinischen Phase-I/II-Diabetes-Studie in den USA und der von Diabetes-Stammzellen abgeleiteten Technologien sowie zur Beschleunigung der Behandlungen von Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) und Hämophilie A zu verwenden.

Die ausgeübten Optionsscheine wurden ursprünglich im Zusammenhang mit öffentlichen Angeboten von Einheiten ausgegeben, die von Sernova im Juli 2018 und September 2019 abgeschlossen wurden. Im Oktober 2020 wurden die 2018er Optionsscheine von der Gesellschaft nachträglich bis Februar 2021 verlängert.

Sernova gibt zudem die vorzeitige Umwandlung der ausstehenden Wandelschuldverschreibung in Höhe von 1 Million CAD mit Fälligkeit im Dezember 2022 durch den Inhaber in Eigenkapital des Unternehmens bekannt. Durch die Umwandlung spart das Unternehmen fast zwei Jahre Zinskosten.

Ich freue mich über die Ausübung dieser Optionsscheine und die kontinuierliche Unterstützung durch unsere Aktionäre, sagte Dr. Philip Toleikis, President und CEO von Sernova. Die vorzeitige Umwandlung der Wandelschuldverschreibung und die Erlöse aus den Optionsscheinen stärken unsere Bilanz sowie unseren Kassenstand, während wir unsere kontinuierlichen Anstrengungen hinsichtlich der Steigerung des Aktionärswertes fortsetzen.

Inhaber von Optionsscheinen, die an der Ausübung ihrer Optionsscheine interessiert sind, können das Unternehmen kontaktieren (siehe die unten angegebenen Kontaktinformationen). Die Bedingungen der Optionsscheine sind im Optionsschein-Zertifikat festgelegt.

Über Sernova

Sernova befasst sich mit der Entwicklung regenerativer Technologien für Medizin und Therapeutik, bei denen mit Hilfe eines Medizinprodukts und immungeschützten Therapiezellen(d.h. menschlichen Spenderzellen, korrigierten menschlichen Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen) die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselerkrankungen wie insulinabhängige Diabetes, Bluterkrankungen wie Hämophilie, sowie weiteren Erkrankungen durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind, verbessert werden kann. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Dominic Gray

Sernova Corp.

Tel: (519) 858-5126

dominic.gray@sernova.com

www.sernova.com

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Sernova annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensführung von Sernova zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Dazu zählt auch unser Glaube an die Umsetzung und den Erfolg der klinischen Studien. Sernova hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!