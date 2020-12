Sernova präsentiert sich bei der BioConnect-Konferenz 2021 der führenden US-Investmentbank H.C. Wainwright



LONDON, ONTARIO – 18. November 2020 – Sernova Corp. (TSX-V:SVA)(OTCQB:SEOVF)(FWB:PSH) – ein führendes Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin, das klinische Studien durchführt – gibt heute bekannt, dass Dr. Philip Toleikis, President und CEO von Sernova, auf der H.C. Wainwright BioConnect-Konferenz 2021 einen Vortrag halten wird. Die Konferenz wird vom 11. bis 14. Januar 2021 virtuell abgehalten.

Dr. Toleikis wird planmäßig eine virtuelle Präsentation halten, die während der Konferenz ab Montag, dem 11. Januar 2021 um 6 Uhr EST auf Abruf verfügbar sein wird. Das Management-Team von Sernova wird im Rahmen der Konferenz auch an Einzelgesprächen mit Investoren teilnehmen.

H.C. Wainwright BioConnect-Konferenz

Datum: Montag, 11. Januar 2021 bis Donnerstag, 14. Januar 2021

Uhrzeit: Auf Abruf

Link: https://journey.ct.events/view/3a577711-041b-48a3-8b1c-0d47129bb30c

Für nähere Informationen zur H.C. Wainwright BioConnect-Konferenz 2021 oder zur Vereinbarung eines Einzelgespräches mit dem Management, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter von H.C. Wainwright.

Über H.C. Wainwright & Co.

H.C. Wainwright ist eine Full-Service-Investmentbank, die sich auf Corporate Finance, strategische Beratung und damit zusammenhängende Dienstleistungen für öffentliche und private Unternehmen in verschiedenen Branchen und Regionen spezialisiert hat. H.C. Wainwright & Co. bietet außerdem Research sowie Sales- und Trading-Dienstleistungen für institutionelle Investoren an.

Im Jahr 2019 war H.C. Wainwright & Co. die Nummer 1 nach Transaktionsvolumen und konnte die Spitzenposition in den Market League Tables von PlacementTracker seit 19 aufeinanderfolgenden Quartalen verteidigen. Wie PlacementTracker feststellt, hat H.C. Wainwright im Jahr 2019 mehr als dreimal so viele Transaktionen durchgeführt wie jedes andere Unternehmen.

H.C. Wainwright ist nicht nur die Nummer 1 unter den Investmentbanken für vertraulich vermarktete öffentliche Angebote, registrierte Direkt- und Privatplatzierungen, sondern führte 2019 auch über 200 Transaktionen mit einem Transaktionswert von insgesamt über 7,6 Milliarden USD durch. Laut PlacementTracker ist das Team von H.C. Wainwright seit 1998 kumulativ die Nummer 1 unter den Underwritern/Placement Agents nach Transaktionsvolumen.

Für weitere Informationen besuchen Sie H.C. Wainwright & Co. im Internet unter www.hcwco.com.

Über Sernova

Sernova befasst sich mit der Entwicklung regenerativer Technologien für Medizin und Therapeutik, bei denen mit Hilfe eines Medizinprodukts und immungeschützten Therapiezellen (d.h. menschlichen Spenderzellen, korrigierten menschlichen Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen) die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselerkrankungen wie insulinabhängige Diabetes, Bluterkrankungen wie Hämophilie, sowie weiteren Erkrankungen durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind, verbessert werden kann. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Kontakt:

Dominic Gray

Sernova Corp

Tel: (519) 858-5126

dominic.gray@sernova.com

www.sernova.com

