Server Control Panel KeyHelp 20.3 / 20.3.1 mit neuer Firewall-Verwaltung, Speicher-Analysewerkzeug und zahlreichen Optimierungen

Die aktuelle Version 20.3 sowie das Update 20.3.1 des kostenfreien Server-Verwaltungstools KeyHelp bringen wieder zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen der Administrationsoberfläche mit sich.

Die nun verfügbare Firewallverwaltung ermöglicht es auch weniger erfahrenen Administratoren, die Firewall so komfortabel wie möglich zu bedienen. Ein Analysewerkzeug für die Festplattenauslesung schafft die Möglichkeit, über die KeyHelp-Benutzeroberfläche schnell den Speicherverbrauch auf dem Server zu untersuchen und somit beispielsweise die Ursache für verbrauchte Speicherkapazitäten zu ermitteln. Mit der CLI-Toolbox ist es ab sofort außerdem möglich, auf verschiedene KeyHelp-Funktionen einfach über die Kommandozeile des Servers zuzugreifen und diese zu steuern.

Bei KeyHelp handelt es sich um ein Administrationstool für Linux-Webserver? entwickelt von der Keyweb AG. Dieses ermöglicht es seinen Nutzern, eine unbegrenzte Anzahl an Domains zu verwalten und bringt außerdem zahlreiche Features mit sich. Die auf die Bedürfnisse der Nutzer optimierte Bedienoberfläche unterstützt eine sehr intuitive Nutzung ? ganz ohne Einarbeitung. Über die KeyHelp-Community erhalten Anwender schnelle Lösungen bei individuellen Anliegen. Aufgrund der KeyHelp? REST API besteht außerdem seit Ende 2019 die Möglichkeit, den mit KeyHelp verwalteten Server mit verschiedenen Programmen zu verknüpfen und diesen somit optimal in Geschäftsprozesse einzubinden. Weiterhin kann das KeyHelp Interface an das Corporate Design des Unternehmens angepasst werden. Das Server Control Panel ist mittlerweile in 10 Sprachen verfügbar.

Die Standard-Version von KeyHelp ist auf allen Linux-Servern kostenfrei nutzbar. Kunden des Hostings-Unternehmens Keyweb genießen einige zusätzliche Professional-Funktionen des Server Control Panels – so beispielsweise die 1-Click-Installation für populäre Web-Anwendungen wie WordPress, Joomla! oder Nextcloud. In wenigen Wochen werden dank des neuen Lizenssystems auch Nicht-Keyweb-Kunden auf die Professional-Version von KeyHelp zugreifen können.

Nähere Informationen zur aktuellen Version finden Sie unter: https://www.keyhelp.de/news/keyhelp-20-3/

Informationen zu den aktuellen Entwicklungen finden Sie jederzeit unter:

https://news.keyhelp.de

?

Die Keyweb AG gehört zu den festen Größen der Internet und Webhosting Provider. Insbesondere die unter dem Markennamen Keymachine? produzierten Server stehen seit Jahren für ein herausragendes Preis/Leistungsverhältnis. Das Unternehmen betreibt eigene Datacenter und bietet seine Dienstleistungen unter anderem auch in Italien,Frankreich,Polen,Türkei,Russland und der Ukraine an.