ServiceNow ernennt Robert Rosellen zum Large Enterprise Lead für Deutschland

München, 7. April 2021 – ServiceNow (NYSE:NOW), das führende Unternehmen für digitale Workflows, gibt die Ernennung von Robert Rosellen zum Large Enterprise Lead für den deutschen Markt bekannt.

Bevor Robert Rosellen zu ServiceNow kam, war er siebzehn Jahre lang bei Microsoft in Deutschland und Österreich tätig, zuletzt als Austrian Enterprise Commercial Lead.

Der Neuzugang erfolgt aufgrund der erweiterten Rolle von Detlef Krause, Country Manager für Deutschland, der kürzlich neben seiner aktuellen Position auch zum Regional VP für EMEA Central ernannt wurde.

Robert Rosellen freut sich auf seine neuen Aufgaben: ?ServiceNow hat einen guten Ruf und eine starke Unternehmenskultur, was mir die Entscheidung, dem Team beizutreten, leicht gemacht hat. Ich werde eng mit Detlef zusammenarbeiten, um das Wachstum von ServiceNow weiter zu beschleunigen und auf dem Erfolg mit Kunden und Partnern in Deutschland aufzubauen.“

Detlef Krause fügt hinzu: ?Robert kommt mit einer Fülle an Management- und Führungserfahrung in verschiedenen Branchen zu uns. Deutschland ist einer unserer Schlüsselmärkte in EMEA und mit Roberts Unterstützung in einigen unserer stärksten Industriezweige wie Fertigung, CPG, Retail und Finanzdienstleistungen wollen wir diesen Schwung fortsetzen. Wir freuen uns sehr, Robert im Team willkommen zu heißen!“

Unter der Leitung von CEO Bill McDermott beschäftigt ServiceNow weltweit über 13.000 Mitarbeiter in 71 Niederlassungen in 27 Ländern. Die deutschen Niederlassungen von ServiceNow befinden sich in Frankfurt, München und Düsseldorf. Zu den wichtigsten deutschen Kunden zählen Siemens, Siemens Healthineers, Henkel, Giesecke und Devrient.

Weitere Informationen zu ServiceNow Deutschland finden Sie unter: https://www.servicenow.de