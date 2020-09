ServiceNow setzt Ihre Workflows ins Zentrum

Erfahrungen die Kunden, Mitarbeitende oder Konsumenten auf einer Oberfläche machen, ist für ServiceNow das A und O. Mühsames Suchen nach Funktionen war gestern. Die ServiceNow Arbeitsoberläche erleichtert die Arbeit und baut auf den Workflows Ihrer Unternehmung auf.

Im On Demand Webinar mit ServiceNow und BitHawk zeigen wir Ihnen, was die Plattform in Ihrer Unternehmung bewirkt. ?? Registrieren Sie sich und Sie erfahren, wie Arbeiten für Ihre Mitarbeitenden, Kunden oder Partner einfacher wird.

Kennen Sie die BitHawk AG?

Stefan Ottiger (Key Account Manager ServiceNow, BitHawk AG) gibt Ihnen einen Überblick zur Webinar Agenda und zeigt Ihnen die Services und Dienstleistungen der BitHawk AG.

Webinar Teil 1

Von Beat Schuppli (Senior Solution Consultant ServiceNow) erhalten Sie einen Überblick über die Vorteile, welche die ServiceNow Plattform Ihrem Unternehmen bringt. Rasch stellen Sie fest, dass diese Plattform exakt auf den Bedürfnissen und Workflows Ihrer Unternehmung aufbaut. Fähigkeiten in der Programmierung brauchen Sie keine. Dank den vorgegeben Modulen und Tools konfigurieren Sie Ihre Prozesse einfach und ohne teuren Support.

???Haben Sie gewusst?

Von weltweit 20 ServiceNow Rechenzentren, befinden sich?zwei in der Schweiz. Schweizer Kunden beziehen Services direkt aus der Schweizer Cloud, in der Ihre Daten gespeichert sind.

Webinar Teil 2

In diesem Teil übernimmt Stephan Kreilos (Business Consultant, BitHawk AG) das Wort. Von ihm erhalten Sie Tipps, wie Sie Ihr ServiceNow Projekt erfolgreich umsetzen. Dabei geht er auf folgende Punkte ein:

Partnerschaft mit ServiceNow

ServiceNow Integration mit BitHawk

Projekteinführung mit der Lean Smart Methode

(vom Fitnesscheck zum Lifecycle der Plattform)

Rollen im Projekt

Heben Sie mit uns ab und gehen Sie den Weg in die Cloud. Wenn Sie sich registrieren, erhalten Sie umgehend unseren Link für Ihre Webinar Teilnahme.

Die BitHawk AG beschäftigt rund 200 Mitarbeitende. Der Hauptsitz von BitHawk ist in Sursee, weitere Standorte befinden sich in Basel, Bern und Winterthur.

Die Kernkompetenzen der BitHawk liegen in den Bereichen Consulting, Engineering und Operations von IT-Infrastrukturen sowie in IT- und Enterprise Service Management Lösungen. Das Lösungsportfolio umfasst die Themen Netzwerk, Unified Communications und Collaboration, Unified Computing, Workplace und Public- Hybrid und Privat Clouds . Speziallösungen wie IT- Security, Retail und Digital Signage Solution runden das Portfolio ab. Qualifizierte Spezialisten beraten Kunden im Hinblick auf eine langfristig sinnvolle und anpassungsfähige IT-Umgebung. Ein umfassender Service Desk, ein eigenes Rechenzentrum und Repair Center garantieren höchste Verfügbarkeit und schnelle Reaktionszeiten.