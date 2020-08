Shadow IT mit Software Docusnap schnell erkennen

Dem Begriff Shadow IT kommt durch das Cloud Computing immer mehr Bedeutung zu. Mitarbeiter nutzen hierbei eigenständig Applikationen in der Cloud, ohne die zentrale IT-Abteilung darüber in Kenntnis zu setzen. Mit nur wenigen Klicks ist so z.B. völlig unkompliziert ein Account bei einem Online Dienst eingerichtet oder eine App auf einem Diensthandy installiert. Diese Aktivitäten gehen komplett an allen Betriebsprozessen und somit auch an der zentralen IT-Abteilung vorbei. Dies kann jedoch äußerst problematisch für das Unternehmen werden, da die Shadow IT schnell zu Sicherheitsrisiken führen kann, wenn nicht-unterstützte Software nicht den gleichen Sicherheitsrichtlinien unterliegt wie die offiziell unterstützten Technologien. Daten werden eventuell in riskanten Diensten genutzt. Zudem kann Technologie, die ohne das Wissen der IT-Abteilung betrieben wird, auch negative Effekte auf die Benutzererfahrung anderer Angestellter haben. So können beispielsweise Konflikte mit Netzwerk- oder Anwendungsprotokollen auftreten. Schatten-IT kann außerdem zu einem Compliance-Problem werden, wenn etwa kostenlose Dienste genutzt werden, um Unternehmensdaten zu speichern. DSGVO-Richtlinien können so nicht mehr eingehalten werden.

Die IT-Dokumentations-Software Docusnap aus dem Hause itelio hilft dabei Shadow IT schnell zu erkennen und dieser entgegen zu wirken. Anhand wiederkehrender und regelmäßiger Inventarisierungs- und Dokumentationsläufe von Docusnap erhält der Anwender volle Transparenz über sein IT-Netzwerk. Übersichtliche Standardberichte, die bereits in Docusnap enthalten sind, können genutzt werden, um schnell und einfach unerwünschte Software als auch fremde Geräte im Netzwerk zu ermitteln. Mit Hilfe aussagekräftiger Pläne, die für jedes System automatisch generiert werden, können darüber hinaus die Kommunikationspfade auffälliger Systeme identifiziert werden. Im Bereich IT-Sicherheit kann der Anwender anhand der Berechtigungsanalyse von Docusnap die effektiven Berechtigungen der Nutzer analysieren und genau nachvollziehen, wie sich diese vererben. Zusammen bieten diese Auswertungen die optimale Grundlage zur Identifikation von Shadow IT in Ihrem Netzwerk.

Geben Sie der Shadow IT und damit verbundenen Sicherheits- und Rechtsverstößen keine Chance. Schaffen Sie mit Docusnap Transparenz in Ihrer IT!

