SHAOLIN – DIE KUNST DES KAMPFLOSEN SIEGES

Moestl lebte einige Jahre in Asien in einem berühmten Shaolin-Kloster in der chinesischen Provinz Henan. Dort studierte er die Gedankenmacht der Mönche und verbrachte mit ihnen zusammen den Alltag.

Seit über 1.500 Jahren gelten die Mönche des legendären Shaolin-Ordens als die Meister des kampflosen Sieges. In seinem spannenden Vortrag macht Shaolin-Experte Bernhard Moestl erstmals das über Jahrhunderte erprobte Wissen der fernöstlichen Meister auch für den westlichen Privat- und Geschäftsalltag nutzbar.

Erfahren Sie anhand vieler praktischer Beispiele

• wie Sie Stress durch Achtsamkeit besiegen

• warum Sie Ihren Gegner als einen willkommenen Gast betrachten sollten

• wie Sie mittels Nachahmung die wahren Absichten Ihres Gegenübers erkennen

• wie Sie Energieräuber identifizieren und abwehren

• wie Sie innerhalb von sieben Atemzügen zu einer Entscheidung kommen und wie Ihnen Ihre Intuition dabei behilflich sein kann

• wie Sie Ihre „wunden Punkte“ ausschalten und wie Sie lernen, wie ein Sieger zu denken.

Erleben Sie einen spannenden Vortrag, der Ihr Leben auf positive Weise wandeln kann.

Erfahre mehr über Bernhard Moestl hier: https://www.voll-im-leben.at/shaolin-buchautor-bernhard-moestl-ein-europaeer-mit-asiatischem-geist/

Seminardetails:

Do. 7 . Mai 2020 von 19:30 – 21:30

Vreranstaltungort:

Garten der Generationen

Teichstraße 14, 8160 Krottendorf,

Steiermark, Österreich

Tel: +43 664 1159355