SHAREit führt die Liste der am schnellsten wachsenden Medienverlage in Südostasien und dem Nahen Osten in H2 2020 an

Ein One-Stop-Shop für die digitalen Unterhaltungsbedürfnisse der Nutzer – mehr als 500 Millionen Menschen nutzen SHAREit jeden Monat.

SHAREit, die weltweit größte Anwendung für Dateifreigabe, Spiele und Content-Streaming, wurde im neuesten Performance-Index von AppsFlyer erneut als die Nr. 1 der am schnellsten wachsenden Medienanbieter in Südostasien und dem Nahen Osten für das zweite Halbjahr 2020 eingestuft. AppsFlyer stufte SHAREit in seinem Wachstumsindex nicht nur in aufstrebenden Märkten wie Afrika (Platz 2), sondern auch in entwickelten Märkten wie Westeuropa (Platz 3), Osteuropa (Platz 4) und Lateinamerika (Platz 5) als Top-Medienanbieter ein. Der Performance Index von AppsFlyer ist ein Tool für App-Vermarkter, um das Performance-Ranking von mobilen Medienquellen zu sehen.

Diese Leistung folgt auf die bemerkenswerte Performance von SHAREit in der Ausgabe XI (die das erste Halbjahr 2020 abdeckt) des AppsFlyer Performance Index, wonach das Unternehmen mit einer beeindruckenden Wachstumsrate von 160 % der installierbaren Apps im ersten Halbjahr 2020 an der Spitze im Nahen Osten und Südostasien stand. Die Rankings heben das einzigartige Produktangebot von SHAREit und eine breite Palette von Funktionen hervor, die die Anwendung nicht nur bei Kunden beliebt, sondern auch für Marketer zu einer unverzichtbaren Ressource machen.

Karam Malhotra, Partner und Global Vice-President bei SHAREit, sagte: „Die Stimme der Nutzer war noch nie so laut und deutlich wie heute, denn sie wünschen sich Auswahl, Flexibilität und jederzeitigen Zugriff auf personalisierte digitale Inhalte über ihre Mobiltelefone. Unsere ganzheitliche Plattform bietet eine intelligente und einzigartige Mischung aus Entdeckung, Konsum, Spielen und Teilen von Inhalten, um den gestiegenen Kundenerwartungen gerecht zu werden. Wir streben danach, das SHAREit-Erlebnis so zu verfeinern, dass es nützlich, bequem und nahtlos ist. Wir sind begeistert, zum am schnellsten wachsenden Media-Publisher im Nahen Osten und Südostasien ernannt zu werden – es ist ein weiterer Beweis für SHAREits Engagement, unseren Nutzern Flexibilität, Autonomie und Nützlichkeit zu bieten und gleichzeitig Werbetreibenden zu helfen, ihr Geschäft mithilfe der SHAREit-Community auszubauen.“

Die Hauptfunktion von SHAREit ist die Peer-to-Peer-Dateiübertragung, mit der Benutzer Bilder, Musik und mehr mit anderen Geräten austauschen können, ohne eine aktive Internet- oder Bluetooth-Verbindung zu benötigen. Als erster App-Channel-Partner von Google Play sorgt es außerdem für sichere Anwendungsübertragungen mit Peer-to-Peer Offline App Sharing – so können Benutzer Apps über SHAREit freigeben, sie der Play Library des Benutzers hinzufügen und App-Updates verwalten, wenn das Gerät wieder online ist.

SHAREit hat sich auch als Plattform für digitale Inhalte aus einer Hand etabliert und bietet den Nutzern Dienste zum Spielen, Entdecken und Konsumieren von Inhalten. SHAREit verfügt über ein spezielles Spielecenter in der Anwendung, das HTML5-Spiele, Spielevideos und eine Option zum Herunterladen von begehrten Spielen bietet. Mit Spielen aus allen Genres verfügt es über einen der größten Kataloge an Handyspielen von Entwicklern aus aller Welt.

Mit konsequenten inhaltlichen Fortschritten hat SHAREit die Popularität lokaler, regionaler Inhalte erfolgreich genutzt, um sich als Drehscheibe für kurzformatige Videos zu etablieren und konnte so seine Nutzerbasis weltweit mit wachsendem Engagement ansteigen sehen. SHAREit rühmt sich nun einer hoch engagierten Nutzerbasis von über 1,8 Milliarden Nutzern weltweit in etwa 200 Ländern und Regionen. Die Anwendung hat derzeit mehr als 500 Millionen monatlich aktive Nutzer weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ushareit.com/

–Ende–

Informationen zur SHAREit Group:

Die SHAREit Group ist ein Technologieunternehmen, das eine Reihe von Apps in der Kategorie „Utility“ und „Content“ anbietet, die von fast 2,4 Milliarden Nutzern weltweit installiert wurden, wobei das Geschäftsnetzwerk bis zu 200 Länder und Regionen erreicht und in 45 verschiedenen Sprachen betrieben wird. Es verfügt über zahlreiche beliebte Tools und interaktive Unterhaltungsanwendungen wie SHAREit, WATCHit usw.

SHAREit, die Kern-App des Unternehmens, ist eine der weltweit größten Offline- und Online-Plattformen, die File-Sharing-, Gaming- und Content-Streaming-Dienste anbietet. Die App hat weltweit mehr als 500 Millionen MAU und verfügt über eine starke Marktpräsenz im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Afrika und Europa.

Die SHAREit Group wurde von AppsFlyer als der am schnellsten wachsende Medienverlag in Südostasien und dem Nahen Osten im Jahr 2020 und von AppAnnie als zweitbester Medienverlag mit Sitz in SEA nach Downloads weltweit ausgezeichnet. Es hat Büros in Singapur, Indonesien, auf den Philippinen, in Dubai und Südafrika.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1474871/SHAREit.jpg

Pressekontakt:

Lin Lin

+8613553607640

Original-Content von: SHAREit, übermittelt durch news aktuell