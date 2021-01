Shipping IMPULS 2021: Smarte Versand- und Zollabwicklung in SAP in Zeiten des Brexit

Zum Jahresbeginn 2021 wird es für Unternehmen ernst: Großbritannien gehört seit dem 01. Januar 2021 nicht mehr der EU-Zollunion?an. Aus innergemeinschaftlichen Lieferungen werden somit Exporte und Importe. Um den reibungslosen Ablauf digitalisierter Prozesse zur Versand- und Zollabwicklung auch hinsichtlich des neuen Brexit-Abkommens weiterhin gewährleisten zu können, waren und sind neben den Hauptakteuren der Logistik-Branche auch Hersteller und Bereitsteller digitaler Plattformen und Software-Lösungen gefordert.?

Spezialfunktionen, beispielsweise für die ATLAS-Zollabwicklung, unterstützen Unternehmen bei der Erfüllung der neuen Handelssituation zwischen der EU und GBR.?Im Rahmen des neuen digitalen Formats Shipping IMPULS digital demonstrieren die SCM- und ATLAS-Experten aus dem MEHRWERK Team zum Auftakt-eSeminar „Smarte Versand- und Zollabwicklung in SAP: Brexit, hallo. Zeitfresser, goodbye.“ am 28. Januar 2021, mit welchen Spezialfunktionen die Brexit-Herausforderungen gemeistert werden können. Darüber hinaus durchleuchten die Prozess-Experten Logistikprozesse mit Hilfe von automatisiertem Process Mining und zeigen auf, wie echte Durchlaufzeitentransparenz erreicht wird ? systemübergreifend auf Basis realer Datenspuren. Interessenten/innen können sich hier kostenfrei registrieren: [Informationen und Registrierung zum eSeminar]

Als führendes Bindeglied zwischen Fachbereich und IT bietet MEHRWERK professionelle Lösungen und Beratung zur softwarebasierten Geschäftsprozessoptimierung auf Basis marktführender Standardsoftware-Komponenten. Durch den modularen Aufbau werden in kürzester Projektlaufzeit individuelle Lösungen in den Bereichen Business Intelligence & Process Mining, Supply Chain Management und SAP? Cloud implementiert, sodass ein Return-on-Invest in Monaten anstelle von Jahren erreicht wird.