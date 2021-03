Shopify Agentur Schweiz – eBakery als Ansprechpartner

E-Commerce hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt, kaum eine Branche ist dermaßen schnellen Veränderungen ausgesetzt. Erfolgreich im E-Commerce zu sein, bedeutet vor allem am Puls der Zeit zu sein und neue Technologien möglichst schnell zu implementieren. Die Möglichkeiten E-Commerce zu automatisieren sind heute größer als je zuvor und Onlinehändler müssen vor allem auf eine solide Basis achten, wenn sie langfristig bestehen wollen.

Das Grundgerüst muss auf einer soliden Basis stehen

Shopify ist eine All-in-One E-Commerce Lösung, die Händlern alles zur Verfügung stellt, was für den effektiven Betrieb eines Onlineshops benötigt wird. Spezialisierte Servicepartner, wie die E-Commerce Agentur eBakery stehen Kunden beratend und unterstützend zur Seite, wenn es darum geht Shopkonzepte zu entwerfen und umzusetzen, die den Bedürfnissen und Ansprüchen sowohl des jeweiligen Unternehmens, als auch der jeweiligen Zielgruppe bestmöglich entgegenzukommen. Nur wenn der Onlineshop auf einer soliden Basis steht, kann sich ein langfristiger Erfolg einstellen.

Schweizer E-Commerce mit Rekordumsätzen

E-Commerce in der Schweiz erfährt gerade einen regelrechten Aufwärtsschub. Seit Beginn der Corona-Pandemie können mehr als die Hälfte aller Schweizer Onlineshops ein Umsatzplus von durchschnittlich 20 Prozent erzielen. Kapazitätsengpässe waren vor allem in den ersten Monaten der Pandemie keine Seltenheit. Nicht nur große, auch kleine Onlinehändler konnten von dem allgemeinen Wachstum profitieren.

Die E-Commerce Agentur eBakery ist bereits seit einiger Zeit verstärkt auf dem Schweizer Markt aktiv und verhilft Kunden zu einem gelungenen Onlineauftritt mit einer speziell auf die Schweiz abgestimmter Strategie. Laut Mohamed Ali Oukassi, dem Inhaber von eBakery, stellt die Schweiz vor allem aus zwei Gründen einen sehr interessanten Markt für Onlinehändler dar. Zum einen sei das durchschnittliche Einkommen in der Schweiz höher als in allen restlichen EU-Staaten, zum anderen sei die allgemeine Kaufkraft wesentlich höher, was auf die Stärke des Franken im Vergleich zum Euro zurückzuführen ist.

Lokale Bedürfnisse berücksichtigen

Man könnte annehmen, dass sich das Kaufverhalten der Schweizer nicht groß von dem der Deutschen unterscheidet, in der Praxis bestehen hier jedoch mitunter große Unterschiede. Onlinehändler können nicht einfach die Texte ihres Onlineshops anpassen und davon ausgehen, dass sich ein ähnlicher Erfolg einstellen wird. Für den Erfolg in der Schweiz sind einige Aspekte besonders zu berücksichtigen. Simple Dinge wie eine landesspezifische URL-Adresse sind ein Muss, wenn es darum geht Schweizer Onlinekäufer für sich zu gewinnen. Zusätzlich zur deutschen Sprache sollten die weiteren Sprachen, die in der Schweiz gesprochen werden, Italienisch und Französisch auf keinen Fall fehlen. Weiterhin müssen Steuern, Zölle sowie die Versandkosten berücksichtigt werden. Spezialisierte Agenturen wie eBakery sind in der Lage, ihre Kunden in Hinblick auf die spezifischen Eigenheiten des Schweizer Onlinehandels umfassend zu beraten.

Fazit

Es ist wichtig für Onlinehändler ihre Absatzmärkte nach und nach zu erweitern und auf andere Länder auszudehnen. Dabei gilt es immer die jeweiligen Besonderheiten zu berücksichtigen und den Shop so anzupassen, dass er perfekt auf den jeweiligen Markt zugeschnitten ist. Erfahrene Agenturen können helfen, eine solide Basis für den jeweiligen Absatzmarkt zu schaffen, die nach und nach mit steigenden Ansprüchen mitwachsen kann. Weiterführende Informationen zu Shopify und dem Leistungsspektrum der eBakery finden sich auf der offiziellen Webseite unter: https://ebakery.de/shopify-agentur/

Die E-Commerce Agentur eBakery verfügt über ein kompetentes Team aus Spezialisten, die sich mit allen Bereichen der Shopsystem-Einrichtung, -Optimierung, Marketing, Design, SEO und vielem mehr auskennen. Gemeinsam versuchen wir stets das Beste für unsere Kunden herauszuholen.