Shopware 6 Plugin für den janolaw AGB Hosting-Service

Die Neuentwicklung des Shopware 6 Plugins wurde auf Basis einer neuen API für die Anbindung der janolaw Rechtstexte für Online-Shops und Content-Management-Systeme durch die Internetagentur scope01 realisiert.

Das bewährte janolaw Ja-Nein-Prinzip für die Generierung der Dokumente hat sich in der seit 2011 bestehenden Schnittstellenanbindung von Shopware zum AGB Hosting Service von janolaw in der Einfachheit nicht verändert. Die Erstellung erfolgt wie bisher online auf Basis der Beantwortung des durch Juristen bereit gestellten Frage-Antwort Kataloges. Juristische Hintergründe müssen dazu nicht bekannt sein.

Die Dokumente werden bei der Erstinstallation des janolaw Plugins automatisch in das Frontend (Websites) und das Backend (E-Mail Auftragsbestätigungen) des Internetshops eingespielt. Bei veränderter Gesetzgebung oder Rechtsprechung werden die bei der janolaw AG gespeicherten Rechtstexte aktualisiert. In regelmäßigen Intervallen werden die Dokumente über die Erweiterung synchronisiert und sind dadurch immer aktuell.

Die moderne Online Streitschlichtung von janoFair steht als weiterer Vorteil neben dem automatisierten Update-Service und Abmahnschutz Nutzern mit einem AGB Hosting-Service zur Verfügung. Im Gegensatz zu der durch die Europäische Verordnung (ODR-Verordnung) eingeführten Online-Streitbeilegung (OS)-Plattform steht diese allen Nutzern eines AGB Hosting-Service kostenfrei zur Verfügung. Online-Händler können Ihre Teilnahme an dem fairen anwaltlichen Schlichtungsverfahren mit dem zur Verfügung gestellten janoFair Siegel ihren Endkunden signalisieren.

Die komfortable Schnittstellen-Lösung mit Abmahnschutz und optionaler Übersetzung der Dokumente in Englisch und Französisch gibt es nicht nur für Shopware, sondern für mehr als 30 Shopsysteme wie z.B. OXID, Strato, Gambio, JTL-Shop oder WordPress WooCommerce.

Schnittstellenübersicht & Einbindungsanleitung

Über scope01

scope01 aus Frankfurt am Main ist als Internetagentur Ihr Partner für digitalen Vertrieb und E-Commerce. So realisiert die Agentur Onlineshops auf Basis von Shopware. Als zertifizierter und prämierter Partner des Shopsystem Herstellers aus Deutschland realisiert und unterstützt scope01 Onlineshops aus einer Vielzahl von Branchen. Sowohl in B2C als auch in B2B. National wie international.

Darüber hinaus entwickelt die Agentur Daten Management Systeme auf Basis von Pimcore. Mit Hilfe der Open Source Software aus Österreich können Kunden Produktdaten (PIM), Mediendaten (DAM) und Content (CMS) in einem System verwalten. Für die nahtlose Integration in Onlineshops und E-Commerce Plattformen sorgen die Schnittstellen von scope01.

Zu den Kunden der Internetagentur za?hlen u.a. Leica Camera, Wocken Industriepartner und Franz Mensch.

scope01 GmbH

Klingerstrasse 24

D-60313 Frankfurt am Main

Web: https://scope01.com/

Mail: info@scope01.com

Tel.: +49 69 348 778 200

Die janolaw AG mit Sitz in der Rhein-Main-Region zählt seit dem Jahr 2001 zu den Topanbietern im Bereich der softwaregestützten interaktiven Erstellung von juristischen Dokumenten.

Mit dem Dokumenten-Assistenten stellt janolaw seinen Kunden für die Erstellung von Schriftstücken und Verträgen ein Tool zu Verfügung, das online durch einen detaillierten Fragenkatalog führt. Juristische Hintergründe müssen bei der Beantwortung nicht bekannt sein. Auch Nicht Muttersprachler unterstützt janolaw bei der Erstellung mit der Bereitstellung des Fragenkatalogs in englischer bzw. französischer Sprache.

Für die Absicherung der eigenen Internetpräsenz ob Marktplatz, Onlineshop oder Webseite bietet janolaw mit dem AGB-Service bzw. Rechtstext-Service mit Update-Service und Abmahnschutz Pakete an. Die Einbindung und Neuauflage bei veränderter Rechtslage wird durch die Schnittstelle zu mehr als 35 Shopsystemen und zahlreichen Content Management Systemen gewährleistet. Abgerundet wird das Angebot durch die kostenlose Online-Streitschlichtung janoFair für Kundenbeschwerden bzw. das janoProtect Logo, das Besuchern signalisiert, dass der Betreiber das Thema Datenschutz ernst nimmt und den Service von janolaw nutzt

Mehrere 100 Muster-Vorlagen und anpassbare Dokumente wie Arbeits- und Mietverträge, Arbeitszeugnisse, Kaufverträge, Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen oder Testamente runden das Portfolio ab. Zudem helfen Rechtsanwälte unserer Partnerkanzlei bei Fragen zum Internetrecht verbindlich am Telefon und kostenlose Ratgeber-Broschüren leisten juristische erste Hilfe zum Download.