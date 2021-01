Shopware Agentur eBakery: Was es bei diesem System zu beachten gibt

Die Basis eines jeden Onlineshops bildet die jeweils verwendete Shop-Software. Eine im deutschsprachigen Raum sehr beliebte Shop-Software ist Shopware. Dabei handelt es sich um ein quelloffenes System, welches eine hohe Flexibilität und Erweiterbarkeit ermöglicht. Shopware richtet sich sowohl an kleinere Shopbetreiber, als auch an große Unternehmen und wird von einer umfangreichen Community betreut, welche teils in regem Austausch mit einander steht. Doch ein Onlineshop allein ist noch keine Garantie für hohe Umsätze. Für den größtmöglichen Erfolg des Onlineshops sollten daher folgende Aspekte beachtet werden:

Usability ist das A und O

Die Nutzerfreundlichkeit des Shops hat einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg. Kunden erwarten ein klar strukturiertes Design und einen schnellen, unkomplizierten Checkout-Prozess. Im Zweifel entscheiden sich potenzielle Kunden einfach für einen anderen Anbieter oder kaufen auf den großen Plattformen wie Amazon und Co. Shopware bietet in seiner aktuellen Version 6 zahlreiche Möglichkeiten den Shop bezüglich der Usability zu optimieren.

Die Warenpräsentation

Im E-Commerce gelten in gewissen Bereichen die selben Regeln wie im stationären Handel. Die meisten Kunden bevorzugen ein aufgeräumtes und übersichtliches Angebot. Je emotionaler die Ware dabei präsentiert wird, desto höher sind die Chancen den Kunden letztlich auch vom Kauf zu überzeugen. Es kann hilfreich sein, sich hier bei anderen erfolgreichen Onlineshops inspirieren, bei denen es offensichtlich ein positives User-Feedback zu verzeichnen gibt.

Mobile-First

Schon heute werden mehr als die Hälfte aller Käufe im Netz über mobile Endgeräte getätigt. Die Inhalte des Onlineshops müssen also auf allen mobilen Endgeräten optimal lesbar sein. Insbesondere Textlängen und Bildgrößen müssen hier beachtet werden, um für potenziellen Kunden eine optimale Darstellung und Bedienbarkeit zu gewährleisten.

Suchmaschinenoptimierung

Um Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, kommt kein erfolgreicher Onlineshop herum. Durch diverse Maßnahmen einer entsprechend speziliserten Shopware Agentur wird sichergestellt, dass der Shop von potenziellen Kunden überhaupt erst bei Google und Co gefunden werden kann. Auch der Content, den der Shop bietet, hat einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, möglichst weit oben in den Suchergebnissen zu erscheinen und so möglichst viele potenzielle Kunden zu erreichen. Um schnell und effektiv bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit einer professionellen Shopware Agentur.

Welche Vorteile bietet eine Shopware Agentur?

Das Einsetzen eines neuen Shop-Systems ist mitunter zeitintensiv und in etwa vergleichbar mit der Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Man kann daher nicht erwarten, dass bei diesem Vorgang keine Fehler passieren, sofern man sich nicht im Kern mit der Materie auskennt. Eine professionelle Shopware Agentur arbeitet täglich mit dem System und mit allen Einzelheiten vertraut. Eine solche Spezialagentur für Shopware weiß genau, welche Konfigurationen vorgenommen werden müssen und ist in der Lage passgenaue Shops innerhalb kürzester Zeit zu realisieren. Hier kann der Kunde von eingespielten Routienen profitieren. Nicht nur Unternehmen, auch Shopbetreiber, die ihren Onlineshop mit Shopware professionell und möglichst gewinnbringend betreiben wollen können von der Expertise einer Agentur für Shopware profitieren. Eine solche Agentur kann nicht nur bei der Konzeption, Planung und Umsetzung eines Onlineshops unterstützen, sondern darüber hinaus auch bei der Optimierung der Usability und bei SEO-Maßnahmen helfen. Auch die technische Betreuung durch eine Shopware Agentur kann wertvolle Zeit einsparen und die Funktion des Shops jederzeit gewährleisten. Weitere Informationen findet man auf der offiziellen Webseite der professionellen Shopware Agentur eBakery: https://ebakery.de/shopware-agentur/

Die E-Commerce Agentur eBakery verfügt über ein kompetentes Team aus Spezialisten, die sich mit allen Bereichen der Shopsystem-Einrichtung, -Optimierung, Marketing, Design, SEO und vielem mehr auskennen. Gemeinsam versuchen wir stets das Beste für unsere Kunden herauszuholen.