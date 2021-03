Shopware Agentur Schweiz – eBakery baut Angebotsreichweite aus

Onlinehandel boomt weltweit. Um möglichst erfolgreich im E-Commerce zu sein, ist es wichtig eine Strategie zu wählen, die auf das eigene Unternehmen sowie auf die jeweilige Zielgruppe ausgerichtet ist. Nicht immer ist es dabei leicht Maßnahmen zu entwickeln und effektiv umzusetzen. Betreiber von Onlineshops stehen immer wieder vor der Frage, ob sie für bestimmte Bereiche eine professionelle Agentur beauftragen sollen oder in Eigenregie arbeiten.

Pauschal lässt sich diese Frage kaum beantworten, schließlich hängt es immer auch mit den persönlichen Kenntnissen und individuellen Ansprüchen ab, weiß eBakery Inhaber Mohamed Ali Oukassi (in Deutschland auch bekannt als „Mr. E-Commerce“) zu berichten. In vielen Fällen kann eine Agentur jedoch wesentlich effektiver und schneller zum gewünschten Ziel führen.

Falsche Weichenstellungen vermeiden

Gerade dann, wenn ein neues Shopsystem verwendet wird, muss sich in der Regel erst einmal in das Programm eingearbeitet werden, was wertvolle Zeit beansprucht. Die auch in der Schweiz tätige Shopware Agentur eBakery beispielsweise, unterstützt Shopbetreiber in allen Belangen rund um den Onlineshop. Die Unterstützung einer professionellen Agentur in Anspruch zu nehmen bietet Shopbetreibern zahlreiche Vorteile, nicht zuletzt auch weil diese über wichtige Expertise und das nötige Know-how verfügen, was Projekte unterschiedlicher Art betrifft. So können falsche Weichenstellungen von vornherein vermieden werden und das Projekt steht von Anfang an auf einer soliden Basis.

Ganzheitliches Leistungsspektrum

Das Team von eBakery besteht aus Spezialisten in allen relevanten Bereichen, sodass auf jedes Projekt individuell eingegangen und passende Lösungen gefunden werden können. Shopbetreiber, die sich für Shopware als Shopsystem entschieden haben, können von eBakery in allen belangen unterstützt und beraten werden. Von der Erstellung des Shopware Shops über die Programmierung bis hin zu Online-Marketing Maßnahmen inklusive SEO und SEA. Auch Onlinehändler, welche bereits einen Shopware Shop betreiben, können von den Leistungen der Agentur profitieren. Seit mehr als 10 Jahren berät und unterstützt eBakery Onlinehändler aus den verschiedensten Branchen. Seit einiger Zeit baut die Agentur ihre Angebotsreichweite aus und bietet seine Leistungen vermehrt auch in der Schweiz an.

Schweiz hat enormes Potenzial

Die Schweiz zählt mittlerweile zu den interessantesten E-Commerce-Märkten Europas, die Branche kann seit Jahren hohe Zuwächse verzeichnen. Mit ca. 5,5 Millionen E-Commerce Nutzern beinhaltet die Schweiz auch ein enormes Potential an Kaufkraft, der Gesamtumsatz belief sich im vergangenen Jahr auf etwa 10 Mrd. USD. Um Startups und Onlinehändlern in der deutschsprachigen Schweiz den Einstieg in den E-Commerce zu erleichtern oder Projekte schneller nach vorn zu bringen, bietet eBakery seine Dienstleistungen nun auch explizit dort an. Die Dienstleistungen umfassen Beratung, Planung und Entwicklung, Design, Livegang und Optimierung, Hosting und Performance sowie Support und Wartung.

Unabhängig vom jeweiligen Land ist es für Onlinehändler in Zukunft immer wichtiger, mit durchdachten Strategien und Konzepten einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Agenturen können einen wesentlichen Beitrag dafür leisten, dass entsprechende Maßnahmen auch zielgerichtet und möglichst effektiv eingesetzt werden. Weitere Informationen zu eBakery und dem Angebot der Agentur findet man unter folgendem Link: https://ebakery.de/shopware-agentur/

Die E-Commerce Agentur eBakery verfügt über ein kompetentes Team aus Spezialisten, die sich mit allen Bereichen der Shopsystem-Einrichtung, -Optimierung, Marketing, Design, SEO und vielem mehr auskennen. Gemeinsam versuchen wir stets das Beste für unsere Kunden herauszuholen.