Sicher durch den Rechnungsdschungel

Am Freitag, den 18. Juni 2021 ist der Jenaer Softwareanbieter JustOn ab 13:05 Uhr zu Gast bei der JENA Digital Safari. Das Netzwerk JENA Digital bietet mit dieser Veranstaltung eine virtuelle Entdeckungstour durch die digitale Vielfalt der Jenaer Wirtschaft. Über drei Thementouren führt die Safari ihre Teilnehmer in mehr als 20 Jenaer Unternehmen und Institutionen.

?Wir freuen uns sehr, Teil der Innovation Tour auf der JENA Digital Safari zu sein. So haben wir zumindest virtuell die Möglichkeit, unsere Türen zu öffnen und den Besuchern einen kleinen Einblick in unsere Software zu bieten,? so Maximilian Reymann, Sales Manager bei JustOn. Mit den Lösungen des Jenaer Softwareanbieters präsentiert Reymann digitale Wege, über die Unternehmen sicher durch den Dschungel von Abrechnung und Buchhaltung kommen.

Neben dieser Tour, die digitale Innovationen aus Jena vorstellt, nimmt die Digital Business Tour (ab 10:00 Uhr) neueste Trends in den Fokus und die Digital Career Tour (ab 14:00 Uhr) zeigt berufliche Einstiegsmöglichkeiten in die Digitalwirtschaft auf. Selbstverständlich gibt es im Rahmen jeder einzelnen Tour auch Raum für Fragen, Diskussionen und Networking. Die Teilnahme am Online-Event ist kostenlos.?

Melden Sie sich direkt an oder erfahren Sie mehr unter https://www.jena-digital.de/jena-digital-safari/

Mehr Informationen zu JustOn finden Sie unter:??www.juston.com

Die JustOn GmbH, 2010 in Jena gegründet, ist ein führender Anbieter für automatische Rechnungsabwicklung auf der Salesforce Platform. Die von JustOn entwickelte innovative Software JustOn Billing & Invoice Management digitalisiert alle Rechnungs-, Zahlungs- und Forderungsprozesse in mittelständischen Unternehmen und ist in bestehende IT-Systeme integrierbar. Ursprünglich als Erweiterung für das weltweit führende CRM-System Salesforce entstanden, lässt sich die Applikation inzwischen in alle anderen CRM- und ERP-Systeme integrieren oder über Konnektoren mit Buchhaltungs-, Projekt- und Vorgangsmanagementsystemen verknüpfen. Mit JustOn sparen Unternehmen nicht nur Zeit und Kosten bei der Rechnungserstellung, sondern die Software ermöglicht ihnen ebenfalls die transparente und fundierte Auswertung von Schlüsselkennzahlen wie Cashflow oder Kundenfluktuationsraten. Weltweit nutzen namhafte Kunden die cloud-basierte Software zur Abrechnung von XaaS-Geschäftsmodellen und Verbrauchsdaten. Mehr unter www.juston.com