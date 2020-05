Sichere Bereinigung und Anti-Malware-Quarantäne: Neue Firmware 6.3.1 für Sentry K300 verfügbar

Als hardwareverschlüsselte microSATA SSD neuester Generation eignet sich Sentry K300 von DataLocker für den sicheren Transport kritischer Daten. Im Zuge eines Firmware-Updates auf Version 6.3.1 stellt der Storage- und Security-Spezialist (www.datalocker.com) Anwendern jetzt zusätzliche Features rund um den hochsicheren USB-Datenspeicher zur Verfügung, darunter die Laufwerks-Bereinigung (?Sanitization?) und die Anti-Malware-Quarantäne. Die neuen Funktionen wurden im Rahmen aktueller Projekte für Industriekunden und Beratungsunternehmen realisiert. Mit der Aktualisierung der Firmware können diese nun von allen Kunden genutzt werden.

Smartes Löschen: Die Laufwerks-Bereinigung

Durch die neue Funktion zur Bereinigung (Sanitization) des Laufwerks kann DataLocker Sentry K300 beispielsweise nach dem Transport sensibler Daten wieder für einen neuen Einsatz vorbereitet werden. Bei der Bereinigung werden die Daten sowie der AES-Schlüssel unwiederbringlich gelöscht, während gleichzeitig die Konfigurations-Einstellungen für die Verwaltung des Laufwerks mit der Management-Plattform SafeConsole erhalten bleiben. Die Löschung der Daten kann in den Compliance-Berichten eingesehen werden. Zudem kann das Laufwerk danach nicht ohne Einbindung in die zentrale Verwaltung verwendet werden, was einem Missbrauch oder einer Entwendung des Laufwerks vorbeugt.

Anti-Malware-Quarantäne

Ist ein Sentry K300 mit dem optionalen Anti-Malware-Scanner von McAfee ausgestattet, steht die neue Funktion Anti-Malware-Quarantäne zur Verfügung. Dadurch wird das Speichern einer erkannten, potentiell gefährlichen Datei im sicheren Quarantäne-Bereich auf der verschlüsselten Partition des Sentry K300 unterstützt. Von dort kann die Datei dann endgültig gelöscht oder wiederhergestellt werden, falls sie sich als ungefährlich herausstellen sollte. Auch diese Aktivitäten sind jederzeit in den Compliance-Berichten nachvollziehbar.

Nutzung an proprietären Fertigungssystemen

Weiter optimiert wurden im Zuge des aktuellen Firmware-Updates auch die Möglichkeiten, Sentry K300 trotz einer Verwaltung unter Windows an proprietären Fertigungssystemen zu verwenden. Denn via SafeConsole kann dem Laufwerk eine frei definierbare Anzahl an sogenannten Stand-Alone-Logins erlaubt werden. Damit kann der Mitarbeiter den K300 auch an Nicht-Windows-Systemen verwenden. Erst nachdem die erlaubten Stand-Alone-Logins aufgebraucht wurden, muss das Laufwerk wieder mit einem Windows-PC verbunden werden. Dort werden dann Sicherheitsrichtlinien aktualisiert, Firmware-Updates durchgeführt und mögliche Laufwerksaktionen ermöglicht, etwa die Wiederherstellung eines vergessenen Passwortes.

?Im Rahmen von Projekten setzt DataLocker in enger Zusammenarbeit mit Anwenderunternehmen immer wieder spezifische Anforderungen um?, erklärt Konstantin Fröse, EMEA Account Executive bei DataLocker. ?Im Zuge des neuen Firmware-Updates stellen wir diese neuen Leistungsmerkmale auch anderen Kunden zur Verfügung. Wir sind davon überzeugt, dass diese auch für viele weitere Unternehmen und Organisationen interessant sind.?

DataLocker Sentry K300: Schneller Datenzugriff, komfortables Handling

Die microSATA SSD-Technologie macht das Laufwerk bis zu viermal so schnell wie vergleichbare verschlüsselte USB-Flash-Speicher. Neben der integrierten alphanumerischen Tastatur verfügt Sentry K300 über ein OLED-Display. Dieses erlaubt dem Administrator und dem Anwender die benutzerfreundliche Konfiguration und Authentifizierung. K300 kann grundsätzlich Betriebssystem-unabhängig eingesetzt sowie optional mit der zentralen USB-Device-Managementlösung SafeConsole verwaltet werden.

Die zentrale Verwaltung erlaubt eine nochmalige Steigerung des Sicherheitsniveaus. Zu den Leistungsmerkmalen zählen dann der Auto-Inventar, die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien, die Wiederherstellung vergessener Passwörter, die Löschung gestohlener bzw. verlorener Laufwerke, Compliance Berichte und viele weitere Features.

Verfügbarkeit und Bezugsquellen:

Alle Neuerungen stehen nach einem kostenlosen Firmware-Update zur Verfügung, soweit die Laufwerke entsprechend lizenziert wurden. Kostenlose Trial-Versionen sind sowohl für den Fachhandel als auch für Endkunden erhältlich.

Sentry K300-Nutzer können die Firmware hier herunterladen:

https://support.datalocker.com/…

Reseller und Systemhäuser erhalten die DataLocker-Lösungen im deutschsprachigen Raum über die Distributoren Ingram Micro und ProSoft.

DataLocker ist ein innovativer Hersteller von Datenverschlüsselungslösungen. Das umfangreiche Portfolio beinhaltet externe, hardwareverschlüsselte Massenspeicher, Softwareverschlüsselung für Cloud-Speicherdienste sowie zentrale USB-Device-Management-Lösungen, die als On-Premises- oder Cloudlösung bereitgestellt werden. Durch DataLocker-Produkte kann die Umsetzung von Sicherheitsrichtlinien unterstützt und die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben (z.B. Teilbereiche der DSGVO / Datenschutzgrundverordnung) sichergestellt werden. Das zentrale USB-Management erlaubt eine umfangreiche Kontrolle über verschlüsselte USB-Festplatten und Flash-Speicher. Ermöglicht wird dadurch unter anderem die Umsetzung von Passwortrichtlinien, die Bereitstellung von Compliance Reports, das Zurücksetzen des Passwortes, die Zerstörung kritischer Daten im Verlustfall und vieles mehr. Zu den Kunden von DataLocker zählen weltweit Regierungen, Militär und Unternehmen aus verschiedensten Wirtschaftszweigen sowie Finanz-, Rechts- und Gesundheitswesen, die sensible Daten sicher speichern, transportieren und austauschen müssen. DataLocker Inc., mit Sitz in Overland Park (Kansas / USA), entwickelt Produkte, die trotz komplexer Sicherheitsmerkmale durch eine einfache Einrichtung und Bedienbarkeit Administratoren und Anwender gleichermaßen überzeugen. DataLocker ist “Simply Secure”.

www.datalocker.com