Sichere Instandhaltung im Mittelstand: Warum eine klare Anlagenkennzeichnung Zeit, Kosten und Risiken reduziert

In vielen Produktionsbetrieben sind Maschinen und Anlagen über Jahre oder sogar Jahrzehnte gewachsen. Neue Produktionslinien kommen hinzu, Leitungen werden erweitert, Maschinen versetzt und Versorgungssysteme angepasst. Für langjährige Mitarbeiter ist vieles davon selbstverständlich. Sie wissen, welche Leitung wohin führt, welches Ventil zu welchem Anlagenteil gehört und an welcher Stelle bei einer Störung zuerst gesucht werden muss.

Problematisch wird es, wenn dieses Wissen nicht ausreichend dokumentiert oder direkt an der Anlage erkennbar ist. Spätestens bei Personalwechseln, Wartungsarbeiten durch externe Dienstleister oder ungeplanten Störungen kann aus einer fehlenden Kennzeichnung schnell ein praktisches Problem werden.

Eine klare Anlagenkennzeichnung wird deshalb häufig unterschätzt. Sie ist kein rein optisches Ordnungssystem, sondern kann dazu beitragen, Arbeitsabläufe übersichtlicher zu gestalten, Suchzeiten zu reduzieren und Fehler bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zu vermeiden.

Wenn Erfahrungswissen zum Risiko wird

Gerade in mittelständischen Produktionsunternehmen steckt viel technisches Wissen in den Köpfen einzelner Mitarbeiter. Ein erfahrener Instandhalter kennt seine Anlage oftmals bis ins Detail. Er weiß, welche Leitung früher einmal umgebaut wurde, wo sich eine Absperrung befindet oder welche Maschine über welchen Anschluss versorgt wird.

Solches Erfahrungswissen ist wertvoll. Für den dauerhaften Betrieb eines Unternehmens sollte es jedoch nicht die einzige Informationsquelle sein.

Fällt ein Mitarbeiter aus, geht in den Ruhestand oder wechselt das Unternehmen, entsteht schnell eine Wissenslücke. Neue Kollegen müssen sich dieses Wissen erst erarbeiten. Externe Monteure und Servicetechniker verfügen dagegen häufig überhaupt nicht über die notwendige Anlagenhistorie.

Je eindeutiger Maschinen, Leitungen, Komponenten und Versorgungssysteme gekennzeichnet sind, desto weniger ist der sichere Anlagenbetrieb von persönlichem Erfahrungswissen abhängig.

Gute Instandhaltung beginnt mit schneller Orientierung

Bei Wartungsarbeiten zählt nicht nur die eigentliche Reparaturzeit. Ein erheblicher Teil des Aufwands kann bereits davor entstehen.

Welche Leitung gehört zur betreffenden Anlage? Wo kann sie abgesperrt werden? Welches Medium wird transportiert? Ist der gefundene Anschluss tatsächlich der richtige? Welche Armatur gehört zu welchem Kreislauf?

Je komplexer eine Produktionsanlage aufgebaut ist, desto wichtiger wird eine eindeutige Zuordnung.

Im normalen Betrieb fallen einzelne Minuten Suche möglicherweise kaum auf. Anders sieht es bei einer ungeplanten Störung aus. Wenn eine Maschine steht und nachfolgende Produktionsschritte betroffen sind, wird jede zusätzliche Verzögerung relevant.

Eine nachvollziehbare Kennzeichnungsstruktur kann deshalb einen einfachen Beitrag dazu leisten, dass Mitarbeiter schneller verstehen, womit sie es zu tun haben und welche Komponenten zusammengehören.

Rohrleitungen sind ein gutes Beispiel

Besonders deutlich wird das bei Rohrleitungssystemen. In Produktionshallen, Technikzentralen und Versorgungsbereichen verlaufen häufig zahlreiche Leitungen parallel. Sie transportieren beispielsweise Wasser, Druckluft, Gase, Dampf, Heiz- und Kühlmedien oder Prozessstoffe. Äußerlich unterscheiden sich die Rohre dabei oftmals kaum voneinander.

Aus diesem Grund reicht es nicht immer aus, dass nur derjenige weiß, was durch eine bestimmte Leitung fließt, der die Anlage täglich betreut.

Gut erkennbare Rohrleitungskennzeichnungen können das transportierte Medium und die Fließrichtung direkt an der Leitung sichtbar machen. Dadurch erhalten Mitarbeiter und externe Fachkräfte wichtige Informationen dort, wo sie benötigt werden – unmittelbar an der Anlage.

Gerade an Abzweigungen, Ventilen, Übergängen in andere Räume oder komplexeren Leitungsführungen kann diese unmittelbare Information die Orientierung erheblich vereinfachen.

Dabei kommt es nicht nur darauf an, überhaupt eine Kennzeichnung anzubringen. Sie muss auch dauerhaft lesbar sein und zur jeweiligen Umgebung passen. Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen, Verschmutzung, UV-Strahlung oder mechanische Beanspruchung können dazu führen, dass ungeeignete Kennzeichnungen bereits nach kurzer Zeit ihren Zweck nicht mehr zuverlässig erfüllen. Auch industrielabels.de weist für industrielle Anwendungen darauf hin, dass Material, Lesbarkeit und Beständigkeit an die jeweiligen Einsatzbedingungen angepasst werden sollten.

Kennzeichnung ist mehr als ein Schild an der Maschine

Ein sinnvolles Kennzeichnungssystem betrifft nicht nur Rohrleitungen. Auch Maschinen, Schaltschränke, Aggregate, Ventile, Betriebsmittel oder einzelne Anlagenbereiche sollten so bezeichnet sein, dass Mitarbeiter die Kennzeichnung eindeutig verstehen und in vorhandenen Unterlagen wiederfinden können.

Entscheidend ist dabei weniger, möglichst viele Informationen direkt an die Anlage zu bringen. Zu viele Hinweise können ebenso unübersichtlich werden wie gar keine Kennzeichnung. Besser ist ein konsistentes System. Wenn ein Aggregat in der technischen Dokumentation beispielsweise eine bestimmte Bezeichnung besitzt, sollte dieselbe Systematik möglichst auch vor Ort verwendet werden. Gleiches gilt für Anlagenpläne, Wartungsunterlagen oder digitale Instandhaltungssysteme. Die physische Kennzeichnung wird damit zur Verbindung zwischen der realen Anlage und den dahinterliegenden Informationen.

Digitalisierung ersetzt die Kennzeichnung vor Ort nicht

Viele Unternehmen digitalisieren derzeit ihre Instandhaltungsprozesse. Maschinenakten, Wartungspläne, Störungsmeldungen und Prüfprotokolle wandern zunehmend in zentrale Systeme. Mobile Anwendungen ermöglichen es Servicetechnikern, Informationen direkt an der Maschine abzurufen. Das ist sinnvoll – löst aber nicht automatisch das Problem der Orientierung. Damit ein Mitarbeiter die richtigen digitalen Informationen findet, muss zunächst eindeutig klar sein, welche Maschine, welches Bauteil oder welcher Anlagenabschnitt vor ihm steht. Eine sauber aufgebaute Kennzeichnung schafft diese Verbindung. Digitale Dokumentation und physische Kennzeichnung sind deshalb keine konkurrierenden Systeme. Im Idealfall ergänzen sie sich.

Eine Maschinenkennzeichnung kann beispielsweise mit einer eindeutigen Anlagen-ID aus dem Instandhaltungssystem übereinstimmen. QR- oder Data-Matrix-Codes können zusätzlich digitale Informationen zugänglich machen. Rohrleitungen wiederum bleiben über Farben, Beschriftungen und Fließrichtungen unmittelbar verständlich. Die wichtigste Information sollte nicht erst nach mehreren Klicks verfügbar sein.

Auch externe Dienstleister profitieren

Ein weiterer Punkt gewinnt mit zunehmender Spezialisierung an Bedeutung: Viele Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben werden nicht ausschließlich von eigenen Mitarbeitern durchgeführt. Herstellertechniker, Elektrofachbetriebe, Anlagenbauer, Prüfdienstleister oder andere externe Fachkräfte arbeiten regelmäßig in Produktionsbetrieben, die sie nicht täglich kennen. Für sie ist eine nachvollziehbare Anlagenstruktur besonders wichtig.

Was für die eigene Belegschaft möglicherweise selbstverständlich erscheint, muss für einen externen Techniker erst erschlossen werden. Klare Bezeichnungen helfen ihm dabei, sich schneller zu orientieren und Rückfragen auf das notwendige Maß zu reduzieren. Auch Unterweisungen und Arbeitsvorbereitungen können dadurch einfacher werden, weil Anlagenbereiche und Komponenten eindeutig benannt werden können.

Gewachsene Anlagen regelmäßig überprüfen

Eine Kennzeichnungsstruktur ist allerdings kein einmaliges Projekt. Produktionsanlagen verändern sich. Leitungen werden stillgelegt, Maschinen ersetzt, Medienanschlüsse geändert oder neue Produktionsbereiche aufgebaut. Eine ursprünglich saubere Kennzeichnung kann dadurch im Laufe der Jahre unvollständig oder sogar widersprüchlich werden.

Deshalb lohnt es sich, die Kennzeichnung regelmäßig in bestehende Wartungs- und Instandhaltungsprozesse einzubeziehen. Sind alle relevanten Leitungen noch eindeutig bezeichnet? Stimmen Bezeichnungen an Maschinen mit den aktuellen Anlagenplänen überein? Sind Etiketten und Schilder noch lesbar? Wurden nach einem Umbau auch die Kennzeichnungen angepasst? Solche Fragen lassen sich häufig ohne großes eigenes Projekt beantworten. Eine Bestandsaufnahme kann beispielsweise im Rahmen ohnehin geplanter Anlagenbegehungen stattfinden.

Gerade in älteren Produktionsumgebungen werden dabei oft Bereiche sichtbar, in denen im Laufe der Jahre unterschiedliche Systeme nebeneinander entstanden sind.

Einfache Systeme funktionieren häufig am besten

Ein gutes Kennzeichnungskonzept muss nicht kompliziert sein. Im Gegenteil: Entscheidend ist, dass Mitarbeiter die verwendete Systematik schnell verstehen und im Arbeitsalltag konsequent nutzen können. Einheitliche Bezeichnungen, gut erkennbare Kennzeichnungen und eine klare Zuordnung zu vorhandenen Dokumentationen sind häufig wirkungsvoller als komplexe Systeme, die nur wenige Spezialisten vollständig verstehen.

Auch die Gestaltung sollte der praktischen Anwendung folgen. Kennzeichnungen müssen dort angebracht sein, wo sie tatsächlich gesehen werden. Sie sollten aus üblicher Arbeitsposition lesbar sein und dauerhaft zur jeweiligen Umgebung passen. Vor allem aber müssen sie aktuell bleiben. Denn eine falsche oder veraltete Kennzeichnung kann problematischer sein als eine offensichtlich fehlende Information.

Kleine Maßnahme mit Wirkung im Betriebsalltag

Anlagenkennzeichnung gehört sicherlich nicht zu den spektakulärsten Investitionen eines Produktionsbetriebs. Ihre Wirkung zeigt sich meist auch nicht in einer einzelnen Kennzahl. Der Nutzen entsteht vielmehr jeden Tag: wenn ein neuer Mitarbeiter eine Leitung ohne Rückfrage zuordnen kann, ein Techniker schneller das richtige Aggregat findet oder bei einer Störung unmittelbar erkennbar ist, welcher Anlagenbereich betroffen ist.

Gerade für mittelständische Unternehmen mit gewachsenen Produktionsstrukturen kann es sich deshalb lohnen, Kennzeichnung nicht nur als Arbeitsschutz- oder Dokumentationsthema zu betrachten. Sie ist auch ein Bestandteil funktionierender Instandhaltung und betrieblicher Wissensorganisation. Je eindeutiger die Informationen unmittelbar an der Anlage sind, desto weniger muss gesucht, nachgefragt oder ausschließlich aus Erfahrung gewusst werden.