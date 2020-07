Sicherer Datenaustausch in der Cloud-

Das Thema Homeoffice hat durch die aktuelle Pandemie ein neues Ausmaß angenommen. Einer aktuellen Umfrage des ifo-Instituts zufolge will die Mehrheit der deutschen Unternehmen das Arbeiten von Zuhause dauerhaft stärker etablieren[1]. Mit dem rasanten Anstieg von Remote Work steigt gleichzeitig die Zahl der Angriffsvektoren ? schließlich nutzen auch Cyberkriminelle diese Lage für sich aus. Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern also nutzerfreundliche und sichere Möglichkeiten zur Heimarbeit bereitstellen. Gerade in solchen Zeiten gewinnt das Thema ?sicherer, flexibler Datenaustausch? an Bedeutung.

Die betreibersichere Cloud

idgard?, die Business-Cloud der TÜV SÜD-Tocher uniscon, bietet Unternehmen mit der Sealed Cloud ein patentiertes Konzept, das Nutzern ein Höchstmaß an Informationssicherheit verspricht[2]. Die international patentierte Versiegelungs-Technologie verhindert nicht nur externe Zugriffe, sondern sorgt auch dafür, dass der Betreiber selbst keinen Zugriff auf die Daten seiner Nutzer hat. Neben der SSL-Verschlüsselung mit 2048 Bit, die für den Datentransfer vom Endgerät zur Sealed Cloud verwendet wird, stellt eine Reihe innovativer und ineinandergreifender technischer Maßnahmen im Rechenzentrum sicher, dass jeglicher Zugriff auf unverschlu?sselte Serverdaten ausgeschlossen ist[3].

Anwendungs- und Metadaten sind durch die Zero-Trust-Architektur sowohl während der Übertragung als auch während der Verarbeitung und Speicherung jederzeit geschützt. Die hermetische Versiegelung der Infrastruktur schafft ein vertrauliches Rechenzentrum, das eine wesentlich ho?here Anwendungs- und Datensicherheit gewa?hrleistet als viele herko?mmliche Systeme. Außerdem erfüllt idgard? die Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung, darunter auch Grundsätze wie Privacy by Design und Privacy by Default (vgl. Art. 5, 25, 32 DSGVO). Bereits 2016 wurde der Dienst vom TÜViT in der höchsten Schutzklasse für Cloud-Dienste nach dem Trusted Cloud Datenschutzprofil (TCDP) zertifiziert.

Virtuelle Projekt- und Datenräume

Zusätzlich zu den File-Transfer-Funktionalitäten ? sichere Online-Speicherung, Datensynchronisation und Versand von Mail-Anhängen ? bietet idgard? virtuelle Projekträume. Diese ermöglichen den Mitarbeitern eines Unternehmens, untereinander und über Betriebsgrenzen hinweg unkompliziert und datenschutzkonform Daten austauschen ? egal, wo der einzelne Mitarbeiter des Unternehmens sich befindet. Hierzu zählt natürlich der Transfer von Dokumenten, aber auch Nachrichten können versendet werden, sodass die Kollaboration im Team reibungslos funktioniert.

Außerdem bietet die Lösung die Möglichkeit, virtuelle Datenräume zu erzeugen. Tätigkeiten darin, etwa der Abruf von Dokumenten oder die Teilnahme an Abstimmungen, werden lückenlos und revisionssicher dokumentiert. Die Revisionssicherheit ist besonders im Zusammenhang mit Compliance von Bedeutung. Die virtuellen Datenräume in idgard? eignen sich ideal für Due-Diligence-Prüfungen, in der Verfahrensdokumentation oder in der Vorstandskommunikation. Durch die einfache und nutzerfreundliche Gestaltung finden sich auch Mitarbeiter ohne Vorerfahrungen gut zurecht und aufwändige Schulungen sind nicht nötig.

Volle Datenhoheit für den Nutzer

?Wir stellen zunehmend fest, wie wichtig es für deutsche Betriebe ist, dass sie als Nutzer zu jedem Zeitpunkt über die volle Datenhoheit verfügen?, sagt Ulrich Ganz, Director Software Engineering bei uniscon. ?Nur so lässt sich gewährleisten, dass sensible Geschäftsdaten zu keiner Zeit eingesehen werden können.? Hierbei, so betont er, spiele aber nicht nur die Technologie eine entscheidende Rolle, sondern auch der Standort von Provider und Rechenzentrum: Da deutsche Anbieter nicht dem US CLOUD Act unterliegen, ist eine mögliche Herausgabe selbst verschlüsselter Informationen an US-Behörden hier schon rechtlich ausgeschlossen[4]. Bei idgard? ist sie darüber hinaus auch technisch unmöglich ? ein klarer Vorteil.

