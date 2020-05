Sicherheit auf neuen Höhe: Insel Gruppe AG vertraut auf die GRC-Cloud der Schleupen AG

Pflege, Verwaltung, Lehre und Forschung ? von der Grundversorgung bis zu Spitzenmedizin: Mit über 10.000 Mitarbeitenden versorgt die?Insel Gruppe AG?jährlich rund 860.000 Patientinnen und Patienten in sechs Kliniken. Damit ist der im Kanton Bern angesiedelte Konzern der größte medizinische Vollversorger in der Schweiz. Ihre Reputation und ihren wirtschaftlichen Erfolg sichert die Insel Gruppe durch ein strategisches, unternehmensweites Risiko-Management, das gerade auch in herausfordernden Zeiten höchste Sicherheit und Leistung beweist: In der Coronakrise vertraut der Konzern voll und ganz auf die?GRC-Cloud?der Schleupen AG.

?Wir waren mitten im Go-Live unseres konzernweiten Risikomanagements, hatten bereits erste Trainings absolviert und weitere geplant, als die Coronakrise im Frühjahr 2020 einen sofortigen IT-Freeze für die gesamte Organisation auslöste: Von jetzt auf gleich war keine Serverinstallation und -Administration mehr möglich, der Freeze sollte mehrere Wochen andauern.? So schildert Alexander Hilsbos, der Risikomanager Insel Gruppe, die Situation, mit der sich der Konzern urplötzlich konfrontiert sah. Sie verlangte nach Lösungswegen, die zu Handlungsfähigkeit in einer neuen Dimension führten:

?In diesen Zeitraum fielen wichtige Meilensteine unseres Enterprise Risk Management Prozesses, u.a. das Tracking der im Vorjahr beschlossenen Maßnahmen. Wichtige Reporting-Events für den Risikoausschuss und die Konzernleitung standen bevor. Diese verschieben zu müssen, hätte Konsequenzen auf den gesamten Jahreskalender gehabt.?, erklärt der Konzern.

Hier bot die Schleupen AG eine leistungsstarke, schnell umsetzbare Möglichkeit, die Identifikation, Bewertung und Vermeidung von Unternehmensrisiken digitalisiert zu managen ? in der GRC-Cloud. Die GRC-Cloud ist immer online, immer verfügbar und voll skalierbar. Sie erlaubt die Nutzung unserer integrierten?Softwarelösung R2C_GRC?in vollem Umfang und auf höchstem Sicherheits-Niveau: Alle Daten werden in einem deutschen Rechenzentrum gehostet, ganz gleich, ob sich unsere Kunden für eine Private-Cloud- oder eine Public-Cloud-Lösung entscheiden. Welchen Mehrwert unsere GRC-Cloud der Insel Gruppe AG bietet, fasst das Unternehmen in eigenen Worten zusammen:

?Die von Schleupen bereitgestellte GRC-Cloud kam genau zum richtigen Zeitpunkt und hat uns enorme Vorteile gebracht. Wir konnten unsere komplette Umgebung innert weniger als zwei Tagen in der GRC-Cloud aufbauen und so produktiv mit der GRC-Software starten. Der Umstieg geschah absolut reibungslos und völlig transparent für die Benutzer. Nachdem wir sehr kurzfristig eine Offerte von Schleupen erhalten hatten, konnten wir auf der cloudbasierten Infrastruktur unser Risk Management fortsetzen. Die Mitarbeiter der Schleupen AG haben sich sehr kundenorientiert und flexibel verhalten. Damit haben sie uns eine ebenso reibungslose wie effiziente Umstellung auf die GRC-Cloud ermöglicht.?

Wir freuen uns, dass wir der Insel Gruppe AG mit unserer GRC-Cloud kurzfristig eine Lösung bieten konnten, die langfristig Sicherheit und Erfolg garantiert ? nicht zuletzt im Hinblick auf die herausragende Bedeutung des medizinischen Vollversorgers in der Coronakrise. Auch Ihnen stellen wir die Vorteile und die Leistungsfähigkeit unserer GRC-Cloud gerne jederzeit und detailliert vor. Sprechen Sie uns einfach an!

Die Schleupen AG, gegründet 1970, erwirtschaftete im Jahr 2018 mit rund 445 Mitarbeitern an den Standorten Ettlingen, Moers, Wunstorf, Dresden und Altenbeken einen Umsatz von 60,8 Millionen Euro. Im Geschäftsbereich Energie- und Wasserwirtschaft begleitet der inhabergeführte Softwarehersteller über 300 Versorgungsunternehmen mit individualisierbaren Standardlösungen sicher durch die Energiewende.

Auch im Geschäftsbereich Governance, Risk & Compliance ? kurz GRC ? zählt die Schleupen AG mit ihrer R2C-Produktfamilie heute zu den Marktführern: Die branchengerecht und individuell konfigurierbaren R2C-Softwarelösungen bilden den Themenkomplex GRC umfassend ab ? vom Risiko- und Compliancemanagement über das Interne Kontrollsystem bis zu Datenschutz gemäß EU-DSGVO und zu Informationssicherheit (ISMS). Mehr als 450 mittelständische Unternehmen sowie international agierende, börsennotierte Konzerne aus den unterschiedlichten Branchen vertrauen auf die zukunftsweisenden R2C-Standardlösungen der Schleupen AG.