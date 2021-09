SicherheitsExpo München vom 24. bis 25. November 2021, Stand B21

Die SicherheitsExpo München ist eine der wichtigsten Messen im Bereich der Sicherheitstechnik im deutschsprachigen Raum und bietet Gelegenheit, sich über die neuesten Sicherheitsstandards zu informieren und auszutauschen. primion zählt europaweit zu den führenden Unternehmen für umfassende und sichere Lösungen mit modernsten Technologien und für höchste Sicherheitsansprüche im Bereich Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und Gefahrenmanagement.Die Zutrittskontroll-Software prime WebAccess von primion bietet beispielsweise umfangreiche Möglichkeiten zur Steuerung von Zutrittsrechten für Schranken, Tore, Türen, Drehkreuze oder Aufzüge. Sie werden zuverlässig geschlossen, Manipulationsversuche sofort gemeldet.Bedienerfreundliche Leser und Steuerzentralen komplettieren das System. Die Terminals aus der ADT-Serie für alle Basisfunktionen der Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und Betriebsdatenerfassung ermöglichen die schnelle und exakte Datenerfassung und eindeutige Identifikation der Benutzer, entweder durch integrierten Fingerprint oder über den RFID-Leser mit Ausweis.Die zugeordneten Berechtigungen werden in einer Datenbank verwaltet und können flexibel geändert oder deaktiviert werden. Die Terminals lassen sich in beliebige andere IT-Lösungen integrieren.Durch elektronische Schließzylinder und Beschläge können einzelne Türen auch später noch in einem On-/ Offline-System zuverlässig verschlossen werden. Die prime KeyTechnology (pKT) wird im prime WebAccess mit eingebunden. Lösungen für kleinere und mittlere Schließsysteme bietet die primion-Tochter OPERTIS mit ihren eLOCK-Systemen mit interessanten Funktionen in der Hard- und Software. So z.B. die Möglichkeit, eine Einbruchmeldeanlage (EMA) direkt beim Öffnen oder Schließen der Tür scharf oder unscharf zu schalten.Das vom VdS nach höchsten Maßstäben zertifizierte Physical Security Information Mangement (PSIM) prime SecurityManagement (pSM) garantiert den umfassenden Überblick über alle Gewerke aus der Brand- oder Einbruchmeldetechnik, angeschlossener Videosysteme, der Online- oder Offline-Zutrittskontrolle oder bei Alarmierungen im Notfall. pSM steuert und überwacht das gesamte Spektrum sicherheitstechnischer Anwendungen der Gebäudetechnik und integriert alle Anwendungen auf einer Plattform. Dies garantiert den Schutz der Gebäude rund um die Uhr. Auch Schnittstellen ins Zeitwirtschaftssystem sind mit den Lösungen von primion jederzeit möglich.Wir erwarten Sie auf unserem Messestand vom 24. bis 25. November 2021, jeweils von 9 bis 17 Uhr!