Sicherheitszylinder? kleiner Aufwand mit großer Wirkung

Schlüssel verloren oder abgebrochen?

Wenn wir unseren Schlüssel verloren haben, sind wir uns meist sicher, dass das Schloss schnellstmöglich ausgetauscht werden sollte. Wir wissen nicht, wo wir ihn verloren haben: ?Vielleicht findet ihn jemand und kann sich dann Zugang zu unseren Räumen verschaffen.? Womöglich ist er sogar gestohlen worden: ?Ich möchte nicht, dass Einbrecher Zugang zu meinen Räumen haben ? womöglich nachts, wenn ich schlafe … .? Man fühlt sich einfach nicht mehr sicher und wird schnell aktiv, indem das Schloss kurzfristig ausgetauscht wird.

Auch dann, wenn der Schlüssel im Schloss abgebrochen ist, muss der Schaden behoben werden, damit wir unsere Räume wieder aufschließen und absperren können. Wir nehmen es also in Kauf, dass eventuell das Schloss ausgewechselt werden muss oder der Zylinder.

Was viele aber nicht bedenken:

Wenn ein Schloss veraltet ist oder, wenn es nicht mehr gängig läuft, ist es Zeit für einen Schlosswechsel

Warum ein veraltetes Schloss keine Sicherheit bietet, ist jedem klar: Es ist nicht mehr sicher und bietet deshalb keinen Schutz mehr. Das bedeutet eine Einladung für Unbefugte, die regulär keinen Zutritt zu unseren Räumen haben sollten und sogar eine Einladung für Einbrecher. Das Hauptaugenmerk jeden Langfingers liegt darin, seine kriminellen Machenschaften so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen, um nicht erwischt zu werden. Ein altes Schloss, das keinen Widerstand leistet, bietet sich da natürlich an, schnell und unerkannt in fremde Räume zu gelangen.

Aber auch im normalen Alltag wird ein Schlosswechsel ab und an notwendig, wenn es sich abgenutzt hat. Das macht sich dadurch bemerkbar, dass es nicht mehr gängig läuft beim Schließen – es hakt. Spätestens jetzt muss ausgewechselt werden, bevor beim nächsten Schließen der Schlüssel abbricht und womöglich steckenbleibt.

Profilzylinder wechseln, Schließzylinder austauschen in allen Münchener Stadtbezirken und im Umkreis von München

Von einem Zylinder spricht man, wenn nicht das gesamte Schloss gemeint ist, sondern der Teil, in dem der Schlüssel eingeführt wird und dann das Schloss durch den Schließbart des Schlüssels geöffnet und geschlossen wird.

Schlüsseldienst München ist spezialisiert auf den Einbau und Wechsel von Schließzylindern jeder Art in ganz München und im Umkreis. Seit einem Vierteljahrhundert sind die hilfsbereiten Profis mit Leidenschaft in ihrem Beruf tätig und immer schnell an Ort und Stelle, wenn ein Anruf eingeht. Der Austausch erledigt sich fast von selbst, da die Mitarbeiter mit modernsten Werkzeugen in großer Auswahl arbeiten und durch ihre Fachkenntnisse samt langjähriger Erfahrung wissen, was sie tun. Das Ergebnis ist eine sachgerechte Arbeit, die keine Kratzer oder Schäden verursachen muss.

Seriöse Einbruchschutzfirmen empfehlen Sicherheitszylinder in München ? bei Schlüsseldienst München fair und günstig machbar

Ein Sicherheitszylinder, auch Sicherheitsschließzylinder genannt, bietet modernste Maßstäbe in puncto Sicherheit, wie der Name schon sagt.

Sogenannte Billigzylinder, Zylinder von minderwertiger Qualität und Bauart, können leicht von Kriminellen überwunden werden. Das ist innerhalb von Sekunden und fast geräuschlos möglich, beispielsweise mit dem illegalen Zieh-Fix oder dem Elektropik. Schlüsselservice München arbeitet nur mit Qualitätsprodukten aus Deutschland und der Schweiz, die ein Höchstmaß an Sicherheit bieten und äußerst langlebig sind. Durch die günstigen Festpreise der Einbruchschutzfirma ist diese Sicherheit auch für alle erschwinglich, einen Sicherheitszylinder wechseln zu lassen.

Festpreisgarantie ?alle inklusive? ist das Markenzeichen des Schlüsseldienst München

Die gesamte Dienstleistungspalette der fairen Firma wird immer mit ihrem Festpreis alles inklusive ausgeführt. Das heißt nicht weniger, als das die schon günstigsten Preise keinerlei Aufschläge bekommen. Nicht einmal Anfahrtswege oder sonstige Zuschläge sind zu erwarten. Diese Festpreisgarantie in München greift genau so, wenn Sie einen Sicherheitszylinder wechseln, wie bei Türnotöffnungen, bei Tresoröffnungen oder wenn der Autoschlüssel verloren ist wie auch bei Reparaturen von Schließanlagen, bei Einbruchschadenbeseitigung oder der Vorsorge im Einbruchschutz. Ein transparenter Preis, professionelle, schnelle Arbeit und beste Materialien ? ein faires Konzept, dass sich offensichtlich bewährt.

KoMi Services GmbH

Kapellenäckerstr. 16, 80992 München

Geschäftsführer : Michael Kolb

Amtsgericht München

Handelsregisternummer HRB 218555

USt.-IdNr. DE 300 436 270

Der Fachbetrieb bietet seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.