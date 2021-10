SICP begrüßt zwei neue Mitgliedsunternehmen

Mit dem Softwareentwicklungs- und Beratungshaus achelos und dem IT-Unternehmen QualityMinds haben sich zwei weitere Unternehmen dem SICP – Software Innovation Campus Paderborn angeschlossen und profitieren nun wie auch die anderen Mitgliedsunternehmen des SICP von der Forschungs- und Innovationspartnerschaft mit der Universität Paderborn.

„Wir freuen uns, dass wir ein weiteres Paderborner Unternehmen und ein überregionales, süddeutsches Unternehmen für den SICP gewinnen konnten. Alle Mitgliedsunternehmen bringen sich mit ihrer individuellen Kompetenz und Stärke ein. Der gewinnbringende Austausch untereinander sowie die Forschungs- und Innovationspartnerschaft mit der Universität Paderborn sind wesentliche Erfolgsfaktoren, um marktfähige Innovationen hervorzubringen“, so SICP-Sprecher Christoph Plass.

achelos GmbH: Intensivierung der Zusammenarbeit mit lokalen Forschungseinrichtungen und Unternehmen

„Wir haben sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit lokalen Forschungseinrichtungen und Unternehmen in Forschungsprojekten gesammelt. Mit dem achelos-Beitritt zum SICP planen wir, in dieses Engagement weiter zu investieren. Zukünftig wollen wir uns aktiv mit den Mitgliedern austauschen und sehen die Nähe zum SICP als innovativen Mehrwert für achelos“, so Thomas Freitag, Geschäftsführer der achelos GmbH.

Seitdem achelos im Jahr 2008 gegründet wurde, bietet das Unternehmen als herstellerunabhängiges Softwareentwicklung- und Beratungshaus mit Sitz in Paderborn, branchenübergreifende Lösungen für sicherheitskritische Anwendungsfelder mit Kernkompetenzen in Embedded Development und Subscription Management. Das Unternehmen entwickelt und betreibt hochspezialisierte Produkte, Lösungen und Dienste für den internationalen Markt. achelos offeriert eine umfassende Expertise in Entwicklung, Testing as a Service (TaaS) und Zertifizierung.

SICP – Software Innovation Campus Paderborn

Der SICP Paderborn versteht sich als Ort der Forschung und Innovation, des Wissenstransfers und der Personalentwicklung.

Er motiviert sich aus der besonderen Bedeutung von Software für eine zunehmend vernetzte Gesellschaft. Um die technischen Herausforderungen zu bewältigen und die fachlichen Ziele zu erreichen, wird ein neues Kooperationsmodell für Forschung und Innovation entwickelt, das auf den existierenden Stärken und Kompetenzen der beteiligten Mitglieder aufsetzt und die Idee eines Forschungscampus umsetzt.

Diese enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft verstehen wir als wesentlichen Erfolgsfaktor bei der Überführung von Forschungsergebnissen in marktfähige Innovationen.

www.sicp.de

www.achelos.de | www.iot.achelos.com