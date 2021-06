Sie werden doch wohl keinen Ausfall von produktiver Hardware riskieren, nur weil sich ein Stromkabel löst, oder doch-

Ein Szenario, das viele Rechenzentrumsprofis kennen: Eben noch schön am Rack ein paar Server installiert und frisch verkabelt und dabei hat man versehentlich, von Kabel-Lianen an der Rückseite der Schränke umgeben, eine etwas hektischere Bewegung gemacht, unbeabsichtigt Zug auf ein Kabel ausgeübt und schon hat sich dieses am Anschluss des Gerätes oder der stromversorgenden PDU-Steckerleiste leicht gelockert. Meistens passiert dann noch nicht gleich sofort etwas, aber ein paar Tage später, nachdem das Kabel durch den Luftzug weiter bewegt oder Vibrationen ausgesetzt wurde, macht es auf einmal ?Flopp? und das Kabel sitzt nicht mehr so, dass Strom fließen kann. Die Folgen sind Systemstörungen oder gar Ausfälle und damit alle verbundenen unangenehmen technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Folgen. Dazu kommt eine Menge Ärger ? vor allem auch darüber, dass es zu solchen Problemen und Risiken gar nicht erst hätte kommen müssen, hätte, ja hätte man Stromkabel mit einer integrierten Anschlusssicherung für die Geräte- und Stromversorgungsseite verwendet. Damit man sich mit diesem ?Hätte-wäre-wenn? gar nicht erst auseinandersetzen und quälen muss, sind doppelt gesicherte Stromkabel namens zLock in den verschiedensten Ausführungen beim Rechenzentrumsoptimierer Daxten erhältlich.

Beim zLock Dual Stromkabel handelt es sich um ein IEC-Netzkabel mit einer beidseitigen Anschlusssicherung, das mit vorhandenen Steckern und Anschlüssen zu einhundert Prozent kompatibel ist. Als Varianten für C13 auf C14, C15 auf C14 oder C19 auf C20 stellt das arretierbare Stromkabel sicher, dass sich die Kabelanschlüsse sowohl auf der Seite der IT-Komponente als auch die Verbindung zur Energieversorgung nicht unbeabsichtigt lockern oder sogar lösen. Dabei wird die C13-, C15- oder C19-Verbindung über einen im Stecker integrierten Schließmechanismus, der automatisch einrastet, gesichert, während sich die C14- oder C20-Seite des Kabels über einen Drehverschluss arretieren lässt. Der Sicherungsmechanismus kommt dabei völlig ohne eine spezielle Anschlussmimik auf der jeweiligen Gegenseite aus. Die beiden Sicherungsvorrichtungen sind zudem äußerst robust und gestatten ein häufiges Schließen und Lösen der Kabelverbindung. Durch diese Eigenschaften kann das Kabel lange verwendet beziehungsweise auch zusammen mit anderen IT-Geräten wiederverwendet werden. Laut Hersteller ist es außerdem gut zu wissen, dass die gesicherten Anschlüsse auch hohen Zugkräften standhalten, sich aber auch von leichter Hand wieder lösen lassen, sobald dies beabsichtigt und gewünscht ist.

Erhältlich sind die Kabel in den Standardlängen von 0,5 bis zu 3,0 Metern in Halbmeterschritten sowie in den Farben Schwarz oder Rot. Auf Wunsch werden alle erdenklichen Längen, Farben und auch spezielle Anschlussausführungen gefertigt.?

Weitere Infos zu den gesicherten Anschlusskabeln sowie zu weiteren Lösungen zur Optimierung der Stromverteilung im Rechenzentrum sind unter www.daxten.com/de/, +49 (0)30 8595 37-0 und info.de@daxten.com verfügbar.

Seit mehr als 25 Jahren ist Daxten ein führender Anbieter für smarte Lösungen zur Optimierung der Rechenzentrumsklimatisierung, Stromverteilung und für das Monitoring und Management aller aktiven Komponenten in Rechenzentren. So erleichtert Daxten Rechenzentrums- und Facility-Managern ihre Arbeit, erspart ihnen kritische Downtime und erhöht die Sicherheit, Ressourcen- und Energieeffizienz in ihren Rechenzentren. Mehr Informationen sind unter www.daxten.com/de/ erhältlich.

