Siemens – Hier wäre die Politik gefragt

Nun ist es durchaus nicht so, dass alles, was nicht verboten

ist, auch getan werden sollte. Aber immer wieder, wie auch im Fall Siemens,

stellt sich die Frage, warum die Politik nichts unternimmt, um mögliche

Fehlentwicklungen zu verhindern. Warum lässt es beispielsweise die Regierung in

Canberra zu, dass das riesige Kohlefeld im Norden Australiens überhaupt

ausgebeutet werden darf? Dort liegt in diesem Fall die Verantwortung für die

Umwelt und die Entwicklung des Klimas, nicht beim Signallieferanten.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122668/4512502

OTS: Straubinger Tagblatt

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell