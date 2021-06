Sievert Logistik präsentiert sich auf der virtuellen Messe LOGfair

Da persönliche Kontakte und Treffen vis-à-vis aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nur bedingt möglich sind, beteiligt sich die Sievert Logistik SE erstmals an einer virtuellen Messe. Für die Dauer von einem Jahr präsentiert sich der Logistikspezialist aus Lengerich auf der LOGfair einem breiten Fachpublikum. Ziel ist es, den Kontakt zu den Verladern einerseits und den Marktbegleitern anderseits aufrechtzuerhalten.

?Die Logistik ist nach wie vor ein People-Business und lebt von persönlichen Kontakten?, sagt Bernd Focke, Prokurist der Sievert Logistik SE. ?Aufgrund der Corona bedingten Beschränkungen ist es aktuell allerdings mit großen Schwierigkeiten verbunden, einen direkten Austausch mit Kunden und potenziellen Auftraggebern zu pflegen.? Die Teilnahme an der virtuellen Messe LOGfair sei nun der Versuch, dieses Manko zumindest teilweise zu beheben.

Besuche bei Kunden und Verladern waren in der Vergangenheit stets wesentlicher Bestandteil des Vertriebskonzeptes bei Sievert. Ein anderer war die Teilnahme an Messen und Branchenmeetings. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen sind diese Vertriebswege aber nahezu vollständig weggebrochen. ?Das ist insofern problematisch, als dass unsere Produkte und Leistungen in erheblichem Maße erklärungsbedürftig sind?, sagt Focke. Vor diesem Hintergrund sei die LOGfair eine gute Gelegenheit, ein Signal zu senden und sich bei wichtigen Partnern in Erinnerung zu rufen. ?Darüber hinaus sehen wir in der virtuellen Messe eine gute Gelegenheit, Spezialleistungen wie unsere Mitnahmestapler, Saugwagen und Mehrwertdienste im Bereich Lagerwirtschaft zu vermarkten.?

Die Basis hierfür bildet das umfangreiche Rahmenprogramm der LOGfair. Über das Jahr verteilt hat der Veranstalter zahlreiche hochkarätig besetzte Fachvorträge und Referate zu aktuellen Themen geplant, an denen Interessierte teilnehmen können. Gleichzeitig können die Messe-Besucher die virtuellen Stände der Aussteller besuchen und sich dort über deren Leistungen informieren. Der persönliche Austausch erfolgt in diesem Fall über einen Chat. ?Die Resonanz auf diese Möglichkeit ist im Moment noch verhalten?, so Focke. Dennoch bieten sich den Ausstellern in diesem Zusammenhang ganz neue Chancen. ?Auf diese Weise kann erstmals auch unser Vertriebsinnendienst aktiv an einer Messe teilnehmen?, erklärt Focke. Darüber hinaus bindet eine virtuelle Messe erheblich weniger Personal und finanzielle Mittel. ?Abgesehen davon wollen und müssen wir mit den neuen Gegebenheiten umgehen. Die Teilnahme an der LOGfair ist für uns daher ein wichtiger Schritt Richtung Zukunft.?

Die Sievert Logistik SE ist ein branchenübergreifender Transport- und Logistikdienstleister. Kernkompetenz des Unternehmens mit Sitz im westfälischen Lengerich ist die Konzeption individueller Logistiklösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für die verladende Industrie. Neben Lagerwirtschaft, Silo-Transporten und Transporten per Planen-Lkw bietet die Sievert Logistik SE als einer der führenden Baustofflogistiker in Deutschland auch intermodale Lösungen per Eisenbahn und Schiff an. Umfangreiche Value Added Services bis hin zu E-Commerce-Lösungen runden das Dienstleistungsangebot ab. Zu den häufigsten Transport- und Lagergütern zählen lose sowie gepackte Baustoffe, Drogerie- und Hygieneartikel, Getränke, Energiestoffe, Reststoffe, staubige und rieselfähige Güter sowie palettierte Güter für unterschiedliche Branchen. Mit eigenen Niederlassungen ist das Unternehmen an 18 Standorten in Deutschland und zwei Standorten in den Niederlanden vertreten. Mit insgesamt rund 560 Mitarbeitern hat die Sievert Logistik SE im Jahr 2020 einen Umsatz von ca. 110 Millionen Euro erzielt. Zu den Tochterunternehmen gehören die Sievert Gass GmbH, ein Transportdienstleister mit Sitz im baden-württembergischen Hausach und die NTM B.V. mit Sitz in Hardenberg (NL). Die Sievert Logistik SE selbst gehört ihrerseits zur Sievert SE (Osnabrück), mit einem Umsatz von rund 400 Millionen Euro und rund 1.700 Mitarbeitern an weltweit rund 60 Standorten eines der führenden Unternehmen der deutschen Bauwirtschaft.