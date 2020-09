Sigfox und Cube Infrastructure Managers kündigen weitreichende Partnerschaft im Bereich IoT-Infrastruktur an

München, Deutschland / Paris, Frankreich – 17. September 2020 – Sigfox, der globale 0G-Netz- und Cloud-Anbieter für Industriedaten aller Art, ist sehr erfreut darüber, eine neue strategische Allianz mit Cube Infrastructure Managers (Cube) ankündigen zu dürfen. Diese Allianz wird unter anderem durch den Verkauf seines deutschen 0G-Netzes an Cube unterstrichen. Sigfox hat über die Jahre seine 0G-IoT-Dienste durch die Einführung des 0G-Netzes in 72 Ländern und Regionen immens ausgedehnt, was größtenteils mit Partnern, den sogenannten Sigfox Operators, erreicht wurde. Diese Betreiber sind Eigentümer der 0G-Netze, die sie exklusiv zur Bereitstellung von 0G-IoT-Diensten betreiben, um Kunden weltweite Konnektivität anzubieten. Der Verkauf des deutschen 0G-Netzes an Cube ermöglicht es Sigfox nun, seine kontinuierlichen Innovationsinitiativen im Bereich der Datenwert-Extraktion und der Verbesserung der Cloud-Algorithmen beschleunigt zu finanzieren, um den Energieverbrauch noch weiter zu senken und die Marktreife noch besserer und kostengünstigerer Geräte und Sensoren zu beschleunigen.

Auch Cube Infrastructure Managers, der europäische Infrastrukturfondsmanager, ist ebenso sehr zufrieden darüber, seine strategische Allianz mit Sigfox bekannt zu geben, zumal diese auch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Heliot Europe, dem Eigentümer und Betreiber der Sigfox 0G-Netze in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein sowie die gleichzeitige Übernahme des 0G-Netzes von Sigfox in Deutschland durch eben diese Heliot Europe beinhaltet. Cube führt somit die 0G-Netze aller dieser vier Länder zusammen, die zusammen das größte 0G-Netz Europas bilden werden. Ziel von Cube ist es, das Wachstum dieser essentiellen und exklusiven IoT-Infrastruktur in der DACH-Region im Rahmen eines Joint Ventures zusammen mit dem bisherigen Betreiber der Netze zu beschleunigen, der weiterhin eine Minderheitsbeteiligung an Heliot Europe behält.

Was ursprünglich als disruptive Lösung von Sigfox begann, hat als 0G-Netz mittlerweile das Vertrauen zahlreicher Branchen gewonnen. Kunden haben mit Sigfox-0G unter anderem das Management ihrer Bestände und Produktlieferungen erheblich verbessert und deutliche Effizienzgewinne erzielt, indem sie kleine Nachrichten mittels erschwinglicher, autonomer und langlebiger Sensoren erfassen. Anstatt mit der omnipräsenten Mobilfunktechnologie zu konkurrieren, hat sich die Sigfox-0G-Technologie zudem überall dort als sinnvolle Ergänzung erwiesen, wo Mobilfunk in jedweder Form nicht geeignet ist. Möglich wurde dies durch Geräte, die deutlich weniger Energie und Funkspektrum verbrauchen sowie weitaus weniger kosten. Die Übernahmen von Sigfox Deutschland und Heliot Europe durch Cube markieren damit auch einen Meilenstein in der Entwicklung der 0G-Technologie, da Cube mit diesem Investment klar auf das langfristige Wachstumspotential dieses IoT-Infrastrukturnetzes setzt. Die Aufnahme des neuen Partners Cube in das weltweite Sigfox-Ökosystem bestätigt somit auch die langfristig angelegte Wachstumsstrategie von Sigfox selbst und ist zugleich auch ein wichtiges Signal für das gesamte Sigfox-Ökosystem ? angefangen von den weiteren Sigfox-Operatoren bis hin zu allen Lieferanten, Partnern und Kunden.

?Wir rufen die Industrie auf und laden ein, alle Daten, die Unternehmen schon immer sammeln und auswerten wollten, nun auch zu erheben, denn mit Sigfox-0G können sie ihr Geschäft nachhaltig verbessern. Unsere Aufgabe bei Sigfox ist es dann, zusammen mit unseren Operatoren wie Heliot und unseren Partnern im Ökosystem die Kosten für die erforderliche Datenextraktion so weit wie irgend möglich zu reduzieren. Die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur ist hierbei ein erster bedeutender Schritt hin zu wirklich niedrigeren Gesamtbetriebskosten und zu höherer Zuverlässigkeit und Interoperabilität?, sagt Ludovic Le Moan, CEO und Mitbegründer von Sigfox.

?Als Pioniere unter den Infrastrukturfonds sind wir dafür bekannt, dass wir früh in Glasfaserinfrastrukturunternehmen in Europa investiert haben ? noch lange bevor Glasfaser zum ?vierten Versorgungsunternehmen? wurde. Wir haben in den letzten zehn Jahren das Wachstum mehrerer europäischer Infrastrukturbetreiber erfolgreich begleitet. Im Zuge der digitalen Transformation unserer Volkswirtschaften sehen wir heute die Entwicklung eines massiven IoT als entscheidende Voraussetzung und Triebkraft für den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fortschritt Europas an. Mit dieser Investition in die Heliot-Plattform und unserer strategischen Allianz mit Sigfox zielen wir nun darauf ab, eine neue Kommunikationsinfrastruktur zu konsolidieren, ihr Potenzial zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Zielmärkte und Territorien zu nutzen und zur effizienten Nutzung öffentlich verfügbarer Dienstleistungen und knapper Ressourcen beizutragen ? ganz im Einklang mit unseren ESG-Zielen zur Nachhaltigkeit?, erklärt Henri Piganeau, Managing Partner bei Cube Infrastructure Managers.

?Wir freuen uns, Cube als unseren Hauptaktionär willkommen zu heißen, um gemeinsam unsere Vision voranzutreiben, die vor über 2 Jahren mit der Unterzeichnung der Konzessionen mit Sigfox für Österreich, die Schweiz und Liechtenstein begann. Die Übernahme von Sigfox Germany ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Entwicklung, und wir werden die von Sigfox Germany bereits erfolgreich mit namhaften deutschen und internationalen Industriekunden begonnenen Projekte und Partnerschaften in Bereichen wie Einzelhandel, Automobil und Logistik weiter fortsetzen und vertiefen. Dieses neue kombinierte 0G-Netz von der Adria bis zur Nordsee aus einer Hand entspricht den Erwartungen unserer Kunden und kommt unseren operativen Stärken zugute. Zugleich werden wir hiermit konkrete Nutzen des ?Internets der Dinge? im Herzen der europäischen Industrie weiter beschleunigen und fördern. Möglich wird dies durch die Kombination eines erfolgreichen und unternehmerisch denkenden, vollständig in das Sigfox-Ökosystem integrierten Teams und die starke finanzielle Unterstützung und die Erfahrung der Cube Infrastructure Managers als Garant für nachhaltiges Wachstum. Dies ist auch eine beispiellose Gelegenheit, unsere strategische und langfristige Allianz mit Sigfox zu untermauern?, erklärt Thomas Scheibel, CEO bei Heliot.

“Von Anfang an war es das Ziel von Sigfox, Kunden stets den besseren Service zu bieten ? durch Innovation, Netzverdichtung und ein ausgereiftes Ökosystem sowie einen hohen Return on Investment. Der Verkauf von Sigfox Germany an engagierte und langfristige Partner wie Heliot und Cube wird es uns ermöglichen, dieses Versprechen weiterhin zu halten?, fügt Ludovic Le Moan hinzu. ?Wir haben das weltweit erste Low-Power Netz aufgebaut und einen realen Wert geschaffen. Ein Netz, das auf Dauer angelegt ist. Dies spiegelt sich auch in der immer weiter wachsenden Anzahl von Kunden wider, die täglich zu uns kommen.?