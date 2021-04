Signieren ist jetzt so einfach wie eine Online-Überweisung

Auch bei Online-Geschäften ist in vielen Fällen eine rechtsverbindliche Signatur erforderlich. In der Vergangenheit hieß das meist: Dokument ausdrucken, unterschreiben, einscannen und per Mail zurückschicken. Mit der fortschreitenden Digitalisierung etabliert sich inzwischen die elektronische Signatur als praktikable Lösung. Sie ist wesentlich unkomplizierter und spart sowohl Zeit als auch Ressourcen. Die yes.com AG und die intarsys AG gehen nun sogar noch einen Schritt weiter: Mit der Integration von yes? in die Signaturlösung von intarsys ist die elektronische Signatur so einfach wie eine?Online-Überweisung.

Integration von yes? in Sign Live! cloud suite?gears

Als Signaturlösung bietet Sign Live! cloud suite gears eine Reihe von Komponenten und Funktionen zur Erstellung von Signaturen, Siegeln und Zeitstempeln, die in Webanwendungen oder Webservice-Umgebungen eingebettet werden können. Auf dieser Basis stellt Sign Live! cloud suite gears eine On-Premise-Plattform zur Anwendung elektronischer Vertrauensdienste gemäß eIDAS-Verordnung?bereit.

Mit yes? steht ein Service zur Verfügung, mit dem sich Benutzer über ihren bekannten Banking-Login bei Apps und Websites anmelden, ihre Identität oder Bonität bestätigen, sowie Zahlungen durchführen. Durch die Integration des Open-Banking-Ökosystems von yes? in Sign Live! cloud suite gears ist nun auch der Prozess ?Dokumente unterschreiben? mit einem Klick?möglich.

Die Implementierung des Service gelingt in Unternehmen und Verwaltung so noch einfacher und durch die strikte Verwendung der Hashsignatur bleiben die Dokumente ausschließlich in der IT-Infrastruktur des Kunden. Das Aufbringen der benötigten Signaturfelder erfolgt dabei durch die Implementierung in der Businessanwendung oder interaktiv durch den?Benutzer.

Für Benutzer bedeutet das: Sie können sich mit ihrem bekannten Banking-Login identifizieren und quasi im gleichen Schritt ein vorher bekanntes Dokument?signieren.

Einfaches Signieren im?Geschäftsprozess

?Mit der Integration machen wir die elektronische Signatur so einfach wie eine Online-Überweisung?, beginnt Markus Schuster, Vertriebsleiter der intarsys AG. ?Die Lösung ist perfekt für Geschäftsprozesse, in denen der Nutzer die Signatur nur gelegentlich benötigt, wie beispielsweise beim Auto-Leasing oder beim Abschluss eines?Verbraucherkredites.?

Auch Dennis Heydorn, Head of Key Accounts bei yes.com, ist von der Zusammenarbeit überzeugt: ?Als wir begonnen haben, die QES- Lösung der Banken und Sparkassen intern auf Herz und Nieren zu testen, haben wir nach einer Lösung gesucht und bei intarsys die passende gefunden. Wir freuen uns sehr, dass dieses Produkt jetzt allen interessierten Unternehmen zur Verfügung steht. Gemeinsam machen wir elektronisches Signieren so einfach wie nie?zuvor.?

Sichere Authentifizierung in?Sekunden

Die intarsys-Lösung ermöglicht die einfache Integration von Signatur, Siegel und Zeitstempel in unternehmenseigene Fachsysteme und Kundenportale. Die technischen Spezifikationen von Signaturen und die Anbindungen der Vertrauensdienste können so einfach durch den Kunden genutzt werden, ohne dass sich dieser näher mit den verwendeten Diensten beschäftigen?muss.

Mehr als 30 Millionen Kunden können auf diese Weise ihre Online-Banking-Zugangsdaten verwenden, um sich sicher zu authentifizieren und ihre Identität zu bestätigen. Der ganze Prozess dauert somit lediglich ein paar Sekunden. Durch die Zusammenarbeit wird es für Unternehmen einfach, die Lösung der Banken und Sparkassen in ihre App oder Website zu?integrieren.

Mehr zu yes: https://www.yes.com/de

Mehr zu Sign Live! cloud suite gears: https://www.intarsys.de/produkte/sign-live-cloud-suite-gears

Über yes.com

Eine Identitätsbestätigung ist für Kunden einer Bank mit yes? so einfach wie eine Überweisung: Nutzer:innen beauftragen den direkten Datentransfer aus den Systemen der Bank an den anfragenden Partner. Die Daten werden nirgendwo sonst gespeichert oder?ausgewertet.

Der Identitätsdienst yes? ist eine einfache, schnelle und medienbruchfreie Alternative zu etablierten Identifizierungslösungen und erfüllt die Schriftform. Zu den aktivierten rund 35 Mio Kund:innen der mehr als 1.000 Volksbanken Raiffeisenbanken und Sparkassen wird yes? demnächst für alle Online-Banking Nutzer:innen?angeboten.

Partner partizipieren von modularen Vertragsmodellen, einfachen Abrechnungsprozessen und transparenten Haftungsbedingungen. Das Angebot wurde unter Berücksichtigung der PSD2- und eIDAS-Vorschriften entwickelt und bietet die Möglichkeit einer europaweit gültigen digitalen Identität, die höchste Standards in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz?garantiert.

Als Softwarehersteller bietet die intarsys AG qualitativ hochwertige und technologisch führende Softwareprodukte und -komponenten zur Erzeugung und Prüfung von elektronischen Signaturen, Siegel und Zeitstempel, zur Dokumentenprüfung und -konvertierung in PDF/A sowie zur beweissicheren Langzeitarchivierung von digitalen Dokumenten an.

Nahezu alle Vertrauensdiensteanbieter im deutschsprachigen Raum zählt intarsys hierfür zu seinen Kunden. Auch große und mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, wie z. B. Luftfahrt, Post und Telekommunikation, Wirtschaftsprüfung, Unternehmens- und Steuerberatung, Entsorger, Banken und Versicherungen, eHealth sowie Systemhäuser wie d.velop, Bechtle und SEAL Systems vertrauen seit Jahren dem Karlsruher Softwarehaus.

Die intarsys Software kann auf allen gängigen Betriebssystemen als Client, Server, Terminalserver oder im Web eingesetzt werden. Damit ermöglicht intarsys seinen Kunden, die Signatur auch auf mobilen Geräten zum Unterzeichnen von Dokumenten mit höchster Beweiskraft zu nutzen.

www.intarsys.de