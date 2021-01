SII Print Service für Android

Die App SII Print Service für Android kann einfach aus dem Google Play Store heruntergeladen und installiert werden. Sie ermöglicht das Drucken von Webseiten sowie Dokumenten wie Word, Notepad, PDFs, Textdateien und auch Bildern auf Seiko Instruments Thermodruckern.

Der Android Print Service erkennt Bluetooth- und WLAN-gekoppelte Seiko Instruments Drucker und ermöglicht das Drucken direkt aus verschiedenen Apps z.B. einem Webbrowser.

Der Print Service verbindet sich über folgende Bluetooth- oder WLAN-fähige Seiko Instruments Drucker:

MP-B20 2? Mobile Printer

MP-B30 3? Mobile Printer??????????????????

MP-A40 4? Mobile Printer

DPU-S445 4? Mobile Printer

RP-F10 3? POS Printer

SII ? Ein Unternehmen mit Tradition und Verantwortung

Die heutige Seiko-Gruppe entwickelte sich aus einem Uhrengeschäft heraus, dass bereits 1881 von Kintaro Hattori in Tokio/Japan gegründet wurde. Wir, die Seiko Instruments GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg/Deutschland, wurden 1983 zum Zwecke des Vertriebs in EMEA (EuropeMiddleEastAfrica) gegründet.

Unser Produktportfolio umfasst die Bereiche Knopfzellenbatterien, Schwingquarze, Thermodrucker und Industriedruckköpfe.

Rund 50 Mitarbeiter in Vertrieb, Marketing, Technik und Administration sind heute dafür verantwortlich unsere Kunden kompetent und zuverlässig zu betreuen. Unsere internationale Unternehmensstruktur macht eine schnelle und zielgerichtete Unterstützung möglich.

Thermodrucker

Seiko Instruments ist ein führender Experte im gehobenen Marktsegment der Thermodruck-Technologie. Das jüngste Produktportfolio bietet hocheffiziente Thermodrucker in ihrer kompaktesten Form, die den Kunden bei der Optimierung seines Produktdesigns ideal unterstützen.

Die große Bandbreite von Seiko Instruments bietet Beleg- und Etikettendrucker auch für mobile Anwendungen für sämtliche Druckanforderungen im Alltag, etwa für medizinische Geräte, in der Selbstbedienungstechnik, am POS und mehr.