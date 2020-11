Silber, auch im neuen Jahr eine Investmentmöglichkeit

In 2020 werden die physischen Investitionen in Silber voraussichtlich um 27 Prozent steigen, damit ein Fünfjahreshoch.

Vor allem in den USA greifen die Bürger im laufenden Jahr gerne zu Silbermünzen und -barren. Das Plus soll im Vergleich zum Vorjahr rund 62 Prozent betragen. Im zweitgrößten Silbermarkt, in Indien wird dagegen für das Gesamtjahr 2020 eine um rund 20 Prozent verringerten Nachfrage gerechnet. Besonders stark war dieses Jahr die Nachfrage nach börsengehandelten Silberprodukten, den ETPs. Diese globalen Beteiligungen haben erstmals eine Milliarde Unzen Silber überschritten und damit ein Rekordhoch erzielt.

Auch die viel beobachtete Gold-Silber-Ratio hat sich im Lauf des Jahres deutlich geändert. Lag sie noch im März auf einem Rekordhoch von 127:1, so liegt sie aktuell bei rund 77:1. Das Analysehaus Metals Focus erwartet für 2020 einen durchschnittlichen Silberpreis von 20,60 US-Dollar je Unze, damit den höchsten Jahresdurchschnitt seit 2013. Auf der Produktionsseite ist eine zirka 6,3 Prozent geringere Silberproduktion im Gesamtjahr zu verzeichnen, denn aus China, Mexiko und Peru kam weniger Silber. Die meisten Minen produzieren jetzt wieder wie vor der Pandemie.

Auch wenn in der Industrie die Silbernachfrage um geschätzte neun Prozent zurückging, so ist die Nachfrage aus dem Photovoltaikbereich immer noch sehr hoch. Der prognostizierte Überschuss am Silbermarkt, wird, so vermuten die Experten, durch die starken globalen Investitionen aufgesaugt werden.

Wer in Silber und Silberunternehmen investieren möchte, sollte sich einmal Kuya Silver oder Vizsla Resources anschauen. Kuya Silver – https://www.youtube.com/watch?v=-3Ho4RwFfzU – möchte die Bethania-Liegenschaft in Zentralperu wieder zum Leben erwecken. Dort wurden bis 2016 Silber, Blei und Zink aus dem Boden geholt. Das Projekt umfasst vier Konzessionen und damit 1750 Hektar.

In Mexiko auf seiner Panuco-Silber-Gold-Mine ist Vizsla Resources – https://www.youtube.com/watch?v=Edq1O2-WwU8&t=27s – tätig. Der Produktionsbeginn ist nicht mehr weit auf der fast 10.000 Hektar großen Liegenschaft.

