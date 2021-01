Silber – das Metall der vielen Möglichkeiten

Weihnachten wurde sicher Silber in Form von Schmuck, Münzen oder Barren unter den Gabentisch gelegt. Auch im Technologiebereich, besonders in der Nanotechnologie und im Bereich der klimafreundlichen Technologien ist Silber nicht wegzudenken. Als kleiner Bruder des Goldes, dient Silber Anlagezwecken.

Im vergangenen Jahr erreichte Silber ein Siebenjahreshoch im August. Dann ging es preislich wieder etwas nach unten. Auch bei Silber gibt es ähnlich wie beim Gold, aber doch in anderer Ausprägung eine Saisonalität. Betrachtet man die letzten Jahrzehnte, so steigt der Silberpreis meist Anfang eines Jahres bis etwa Ende Februar.

Der Grund liegt in den Silbereinkäufen der Industrie, die meist am Anfang eines Jahres getätigt werden. Eine zweite preislich starke Phase gibt es beim Silber meist im Juni, die dann etwa Mitte September endet.

Neben dem weltweit größten Primärproduzenten Fresnillo gibt es noch diverse andere Gesellschaften, die mit guten Silberprojekten glänzen. So zum Beispiel MAG Silver – https://www.youtube.com/watch?v=DlnD7JKD_n8 -. Mit 44 Prozent am Juanicipio-Projekt beteiligt, kann man sich über den Produktionsstart Ende 2020 freuen. Partner Fresnillo kann seine Expertise einbringen.

Auch die noch junge Gesellschaft Summa Silver gehört zu den aussichtsreichen Silberunternehmen, die bereits Beachtliches geschafft hat. In Nevada kümmert sich Summa Silver – https://www.youtube.com/watch?v=tj26XjWf0gA – um das Belmont-Silberprojekt, das bereits sehr gute Bohrergebnisse vermelden konnte. In New Mexiko kommt noch das früher produzierende Mogollon-Projekt hinzu.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Summa Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/summa-silver-corp/ -).

